Доставщика еды Delivery Club на велосипеде сбил на "зебре" Suzuki Aerio в Новосибирске. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Доставщика еды Delivery Club на велосипеде сбил на "зебре" Suzuki Aerio в Новосибирске. Смотрите видео

5:57:095/16/2021Фото: Скриншот
0

По словам очевидцев, курьер пересекал дорогу на высокой скорости. Автор видеоролика полагает, что им нужно идти по пешеходном переходу пешком, чтобы избежать подобных ДТП.

Доставщика еды на велосипеде сбила машина

В Новосибирске курьер службы по доставке еды попал под колеса машины. Передвигаясь на велосипеде, сотрудник Delivery Club выехал на пешеходный переход на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева. Водитель автомобиля Suzuki Aerio не успел среагировать на парня, который передвигался с большой скоростью. Курьера сбила машина, он упал на проезжую часть, сообщает АСТ-54.

"Водитель 1986 года рождения на автомобиле Suzuki Aerio двигался по улице Красный проспект со стороны Кропоткина в сторону Мичурина с левым поворотом и совершил наезд на велосипедиста 1999 года рождения на пешеходном переходе, который двигался по Красному проспекту со стороны Достоевского в сторону Кропоткина", - прокомментировали в ГИБДД Новосибирской области.

У автомобиля поврежден бампер. Пострадавшего с ушибами отправили в больницу. Начата проверка действий водителя, совершившего наезд, и составлен протокол.

Снявшая видео очевидица происшествия полагает, что такие ДТП происходят из-за того, что доставщики еды не переходят дорогу по "зебре" пешком, а продолжают ехать на велосипеде.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
правила дорожного движениянаездвелосипедист
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто виноват в наезде?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана
    5:27:11 5/16/2021
    Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана
    Даты магнитных бурь в июне 2021: будет ли их много и какой силы?
    5:20:35 5/16/2021
    Даты магнитных бурь в июне 2021: будет ли их много и какой силы?
    Новый способ ловли нарушителей ПДД на дорогах придумала ГИБДД
    5:08:47 5/16/2021
    Новый способ ловли нарушителей ПДД на дорогах придумала ГИБДД
    Миллиардер Дерипаска ответил на слова премьера о жадном бизнесе
    4:33:26 5/16/2021
    Миллиардер Дерипаска ответил на слова премьера о жадном бизнесе
    Стоит ли бояться огромнейшего астероида 2016 AJ193 летом 2021 года?
    4:20:57 5/16/2021
    Стоит ли бояться огромнейшего астероида 2016 AJ193 летом 2021 года?
    Девушка с брекетами пропала без вести в новосибирском Академгородке
    4:17:18 5/16/2021
    Девушка с брекетами пропала без вести в новосибирском Академгородке
    Шок инспекторов ГИДДД: У остановленного на трассе водителя фуры алкотестер показал коматозное состояние. Смотрите видео
    3:54:47 5/16/2021
    Шок инспекторов ГИДДД: У остановленного на трассе водителя фуры алкотестер показал коматозное состояние. Смотрите видео
    Что обязательно нужно сделать в День Николая Чудотворца и о чем попросить 22 мая 2021 года
    3:20:45 5/16/2021
    Что обязательно нужно сделать в День Николая Чудотворца и о чем попросить 22 мая 2021 года
    БердскНовая реорганизация ПФР: Какие функции отдадут Бердску. Вернется ли начальник управления Елена Чуль?
    3:16:18 5/16/2021
    Новая реорганизация ПФР: Какие функции отдадут Бердску. Вернется ли начальник управления Елена Чуль?
    Сколько россиян страдает психическими расстройствами, раскрыли в Минздраве
    2:36:50 5/16/2021
    Сколько россиян страдает психическими расстройствами, раскрыли в Минздраве