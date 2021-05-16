Доставщика еды Delivery Club на велосипеде сбил на "зебре" Suzuki Aerio в Новосибирске. Смотрите видео

В Новосибирске курьер службы по доставке еды попал под колеса машины. Передвигаясь на велосипеде, сотрудник Delivery Club выехал на пешеходный переход на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева. Водитель автомобиля Suzuki Aerio не успел среагировать на парня, который передвигался с большой скоростью. Курьера сбила машина, он упал на проезжую часть, сообщает АСТ-54.
"Водитель 1986 года рождения на автомобиле Suzuki Aerio двигался по улице Красный проспект со стороны Кропоткина в сторону Мичурина с левым поворотом и совершил наезд на велосипедиста 1999 года рождения на пешеходном переходе, который двигался по Красному проспекту со стороны Достоевского в сторону Кропоткина", - прокомментировали в ГИБДД Новосибирской области.
У автомобиля поврежден бампер. Пострадавшего с ушибами отправили в больницу. Начата проверка действий водителя, совершившего наезд, и составлен протокол.
Снявшая видео очевидица происшествия полагает, что такие ДТП происходят из-за того, что доставщики еды не переходят дорогу по "зебре" пешком, а продолжают ехать на велосипеде.