Погода на 17 мая в Бердске: как провести обряд отпугивания от огорода нечисти и вредителей – народные приметы дня

Сегодня понедельник – 17 мая.
Какой будет погода 17 мая в Бердске и Новосибирске.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 17 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:
17 мая ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.
Ночью ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха +11, +13 С.
Днем +26, +28, ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Магнитное поле Земли ожидается спокойным 17, 18 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.
Какие приметы есть в народе на 17 мая 2021?
17 мая – народный праздник Пелагеи Заступницы или еще его называют День баклушников.
Сегодня нужно начать заготовку баклуш для будущих деревянных ложек, еще очень важно провести ритуал отпугивания вредителей и нечистой силы от огородов и полей.
Сегодня необходимо просить, чтобы святая Пелагея помогал вам в прощении обид, которые вы ранее кому-либо наносили.
Как провести обряд отпугивания нечисти от дачи: посреди огорода ставят глиняный горшок, у которого обязательно должен быть скол или трещина, вырывают перед закатом в поле куст крапивы – с корнем! И далее этот куст ставит в горшок – нечисть не придет на ваши грядки.
Если 17 мая будет обильный ливень, то урожай 2021 будет шикарно богатым.
Солнце как бы в дымке – надолго придет ненастная погода.
Дала цвет калина – срочно сажайте огурцы, тыкву, кукурузу и бобовые.
Много майских жуков в этот день говорят о скорой засухе.
А вот если вы сегодня родите, то ваш ребенок сможет понимать язык птиц и животных.
Какие еще праздники есть 17 мая?
Всемирный день электросвязи и информационного общества
Международный день борьбы с гомофобией
День рождения Интернета
День пульмонолога
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
День памяти Старорусской иконы Божией Матери
День барахольщика