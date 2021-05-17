Погода на 17 мая в Бердске: как провести обряд отпугивания от огорода нечисти и вредителей – народные приметы дня
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Погода на 17 мая в Бердске: как провести обряд отпугивания от огорода нечисти и вредителей – народные приметы дня

6:30:315/17/2021Фото: pixabay
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А вот если вы сегодня родите, то ваш ребенок сможет понимать язык птиц и животных.

Дала цвет калина – срочно сажайте огурцы, тыкву, кукурузу и бобовые

Сегодня понедельник – 17 мая.

Какой будет погода 17 мая в Бердске и Новосибирске.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 17 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:

17 мая ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.

Ночью ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха +11, +13 С.

Днем +26, +28, ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Магнитное поле Земли ожидается спокойным 17, 18 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.

Какие приметы есть в народе на 17 мая 2021?

17 мая – народный праздник Пелагеи Заступницы или еще его называют  День баклушников.

Сегодня нужно начать заготовку баклуш для будущих деревянных ложек, еще очень важно провести ритуал отпугивания вредителей и нечистой силы от огородов и полей.

Сегодня необходимо просить, чтобы святая Пелагея помогал вам в прощении обид, которые вы ранее кому-либо наносили.

Как провести обряд отпугивания нечисти от дачи: посреди огорода ставят глиняный горшок, у которого обязательно должен быть скол или трещина, вырывают перед закатом в поле куст крапивы – с корнем! И далее этот куст ставит в горшок – нечисть не придет на ваши грядки.

Если 17 мая будет обильный ливень, то урожай 2021 будет шикарно богатым.

Солнце как бы в дымке – надолго придет ненастная погода.

Дала цвет калина – срочно сажайте огурцы, тыкву, кукурузу и бобовые.

Много майских жуков в этот день говорят о скорой засухе.

А вот если вы сегодня родите, то ваш ребенок сможет понимать язык птиц и животных.

Какие еще праздники есть 17 мая?

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Международный день борьбы с гомофобией

День рождения Интернета

День пульмонолога

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

День памяти Старорусской иконы Божией Матери

День барахольщика

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погоданародные приметы
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