Как одной фразой распознать телефонного мошенника? Ее назвал бывший полицейские

Активизация телефонных мошенников произошла в тот момент, когда из-за локдауна гражданам многие вопросы приходилось решать по телефону. Представители ведомств работали на удаленке и могли позвонить и задать некоторые вопросы.
В настоящее время онлайн режим практически не используется в работе организаций, однако россияне продолжают общаться по телефону и давать свои личные данные. Бывший сотрудник МВД рассказал, что для того, чтобы понять с кем общается снявший трубку человек, достаточно произнести одну фразу.
"При телефонном звонке от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов, я не вижу, кто сидит на другом конце провода. Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор", – отметил Михаил Игнатов.
Звонки из правоохранительных органов к обычным законопослушным гражданам не поступают, и в случае полного ответа на вопрос, чтобы избежать обмана нужно попросить прислать повестку по адресу в официальном порядке.
Бывает, что мошенник выкрутится и из такого разговора, он может сказать, что повестки присылались, но они не доходят, а от человека ждут информации. В таком случае необходимо спросить адрес, по которому можно прийти для официального разговора. Сотрудник правоохранительных органов назовет свои данные и номер кабинета, куда нужно прийти.
Мошенник любым способом попытается выведать личные данные, которые ни в коем случае не нужно давать по телефону, пишет РАДИО SPUTNIK.