Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 мая 2021 в России и мире

• День рождения Интернета (День утверждения стандарта World Wide Web)
• Праздник Старорусской иконы Божией Матери
• Праздник жареной скорлупы
• Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia)
• День пульмонолога
• Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day)
• День окарин, дудок и свистелок в своё удовольствие
• День вина «Пино-гри» (Pinot Grigio Day)
• Всемирный день электросвязи и информационного общества (Международный день телекоммуникаций, World Telecommunication and Information Society Day)
• Международный день детского телефона доверия (International Child Helpline Day)
• Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН (UN Global Road Safety Week)
• День памяти святой мученицы Пелагии Тарсийской
• Международная неделя коучинга (International Coaching Week)
• Всемирный день осведомлённости о нейрофиброматозе (World Neurofibromatosis Awareness Day)
• День грецкого ореха (National Walnut Day) - США
• День охоты на грибов (National Mushroom Hunting Day) - США
• День детей - Норвегия
• День барахольщика (National Pack Rat Day) - США
• День открытия (Discovery Day) - Каймановы острова
• День вишнёвого коблера (National Cherry Cobbler Day) - США
• День пожарного и спасателя - Латвия
• День Конституции (Grunnlovsdag) - Норвегия
• День Конституции - Нигерия
• День «Выпускной кисточки» (National Graduation Tassel Day) - США
• Праздник дарования Торы «Шавуот» (Shavuot) - Израиль
• День аграрной реформы - Куба
• День освобождения (Liberation Day) - Конго
• День Конституции - Науру
• День галисийской литературы (Galician Literature Day) - Испания
• День штата Айдахо (National Idaho Day) - США
• День военно-морского флота (Navy Day) - Аргентина
• Именины у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии, Ивана
• День баклушников (Пелагея Заступница)
Важные события
1606 восстание в Москве против захватчиков – войск Речи Посполитой. На девятый день после венчания с Мариной Мнишек, Лжедмитрий I убит и сожжён. Пеплом заряжена Царь-пушка. Единственный выстрел развеивает прах самозванца. Марина Мнишек арестована.
1656 Россия вступает в Северную войну 1655-1660 гг., объявив войну Швеции и начав на следующий день военные действия.
1703 русский флот одержал свою первую победу (над двумя шведскими кораблями в устье Невы).
1727 на русский престол вступил Пётр II, малолетний внук Петра I.
1866 основано Русское техническое общество.
1867 в России учреждается земская почта.
1909 знаменитые Русские сезоны в Париже начинаются антрепренёром Сергеем Дягилевым.
1911 выход в свет сборника Владимира Маяковского «Я!».
1972 в Советском Союзе осуществлён запуск искусственного спутника Земли «Космос-490» для изучения первичного космического излучения и потоков электронов высокой энергии.
2007 в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония подписания акта о каноническом общении между Московским партиархатом и Русской православной церковью за рубежом.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend