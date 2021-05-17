Какой сегодня церковный праздник 17 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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17.05
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Какой сегодня церковный праздник 17 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:385/17/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня строго запрещается заниматься рукоделием, стричь ногти и волосы. Запрет связан с тем, что нельзя брать в руки режущие и колючие предметы.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 17 мая

Мученицы Пелагии девы, Тарсийской
Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде

Народные праздники


Пелагея Заступница (День баклушников)

В этот праздник чтут память страстотерпицы Пелагеи Тарсийской, девы. В народе ее считают покровительницей невинных девушек и птиц.

Второе название этот праздник получит от того, что на Руси в этот период начиналось изготовление баклуш – заготовок для ложек.

В этот день молятся святой Пелагеи и просят у нее защиты те, кого незаслуженно обидели.

По народным поверьям родившиеся в этот день способны понимать животных и птиц.

Цветение калины означает, что пришла пора сажать огурцы, тыкву, бобовые и кукурузу.

Сегодня строго запрещается заниматься рукоделием, стричь ногти и волосы. Запрет связан с тем, что нельзя брать в руки режущие и колючие предметы.

Нельзя есть курятину и резать кур, а также обижать ворон.

Приметы


  • Бледное солнце – к затяжной плохой погоде.
  • Молния ударила с западной стороны – к дождю вслед за ней.
  • Воробьи перелетают с места на место стайками – к сильному ветру.
  • Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
  • На цветущих кленах сережки появились – можно сажать свеклу.

Источник: my-calend

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