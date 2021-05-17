Какой сегодня церковный праздник 17 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 17 маяМученицы Пелагии девы, Тарсийской
Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде
Народные праздники
Пелагея Заступница (День баклушников)
В этот праздник чтут память страстотерпицы Пелагеи Тарсийской, девы. В народе ее считают покровительницей невинных девушек и птиц.
Второе название этот праздник получит от того, что на Руси в этот период начиналось изготовление баклуш – заготовок для ложек.
В этот день молятся святой Пелагеи и просят у нее защиты те, кого незаслуженно обидели.
По народным поверьям родившиеся в этот день способны понимать животных и птиц.
Цветение калины означает, что пришла пора сажать огурцы, тыкву, бобовые и кукурузу.
Сегодня строго запрещается заниматься рукоделием, стричь ногти и волосы. Запрет связан с тем, что нельзя брать в руки режущие и колючие предметы.
Нельзя есть курятину и резать кур, а также обижать ворон.
Приметы
- Бледное солнце – к затяжной плохой погоде.
- Молния ударила с западной стороны – к дождю вслед за ней.
- Воробьи перелетают с места на место стайками – к сильному ветру.
- Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
- На цветущих кленах сережки появились – можно сажать свеклу.
Источник: my-calend