В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид
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В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид

10:39:245/17/2021Фото: pixabay.com
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Специалисты NASA смоделировали ситуацию, при которой на расстоянии более чем в 56 млн км от Земли находится угрожающий планете астероид. Они выяснили, сколько времени необходимо, чтобы сбить небесное тело

Выводы эксперимента не утешающие

Специалисты NASA смоделировали ситуацию, при которой на расстоянии более чем в 56 млн км от Земли находится угрожающий планете астероид. Они выяснили, сколько времени необходимо, чтобы сбить небесное тело.

По идее ученых, астероид должен был врезаться в Землю по прошествии полугода после обнаружения. Они пришли к выводу, что прогнозы не утешающие, так у человечества сейчас недостаточно развиты технологии для предотвращения такой катастрофы.

Стало понятно, что у жителей Земли нет возможности за полгода остановить падение астероида. По подсчетам специалистов NASA, для того, чтобы поделить небесное тело и отправить его в обратную сторону, требуется от пяти до десяти.

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земляастероидNASA
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