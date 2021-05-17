В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид

Специалисты NASA смоделировали ситуацию, при которой на расстоянии более чем в 56 млн км от Земли находится угрожающий планете астероид. Они выяснили, сколько времени необходимо, чтобы сбить небесное тело.
По идее ученых, астероид должен был врезаться в Землю по прошествии полугода после обнаружения. Они пришли к выводу, что прогнозы не утешающие, так у человечества сейчас недостаточно развиты технологии для предотвращения такой катастрофы.
Стало понятно, что у жителей Земли нет возможности за полгода остановить падение астероида. По подсчетам специалистов NASA, для того, чтобы поделить небесное тело и отправить его в обратную сторону, требуется от пяти до десяти.