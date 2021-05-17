Когда первый экзамен у 11-классников по ЕГЭ-2021 года: полный график

В 2021 году был отменен досрочный этап сдачи выпускных экзаменов.
Для тех детей, которые заканчивают школы и не собираются поступать в вузы, обязательными к сдаче являются только два экзамена - это русский язык и математика.
Те, кто собирается поступать в вуз, выбирают большее количество экзаменов в соответствии с требованиями вуза.
Утверждённое расписание сдачи Единого Государственного экзамена принято единым для всей России. Но оно может меняться в регионах, если будет такая необходимость из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.
Сколько по времени продлятся экзамены?
На русский язык и химию выделено 210 минут.
Профильную математику, литературу, физику, обществознание, историю, биологию, информатику и ИКТ будут писать 235 минут.
На географию и письменный экзамен по иностранным языкам - 180 минут.
Устная часть иностранного языка (разговор и произношения) - 12 минут.
Когда первый экзамен?
Первыми экзаменами будут география, химия и литература. Сдавать их нужно будет 31 мая.