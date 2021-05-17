Точное расписание магнитных бурь с 15 по 31 мая 2021: могут ли возникать мигрени?
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Точное расписание магнитных бурь с 15 по 31 мая 2021: могут ли возникать мигрени?

3:20:475/17/2021Фото: Pixabay
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В периоды магнитных бурь абсолютно все могут  чувствовать разные недомогания. Даже здоровые люди способны ощутить изменения в работе своего организма. Это зависит от мощности колебаний.

солнце
Солнце в мае 2021 года выкинуло неожиданный сюрприз

Дни, когда возникают геомагнитные колебания, считаются неблагоприятными. В первую очередь - для метеозависимых людей. Такие периоды возникают из-за повышенной солнечной активности, а именно из вспышек на Солнце, которые провоцируют выбросы энергетически заряженных частиц. Солнечные ветра поглощаются геомагнитным полем нашей планеты, отчего возникают колебания геомагнитного поля, вызывающие на Земле магнитные бури.

Сегодня, 17 мая 2021 года. ожидается магнитная буря мощностью 4 балла, которая продлится сутки - до 18 мая. начало ее прогнозируется на 12 часов дня по московскому времени.

Следующий неблагоприятный период 21 и 22 мая 2021 года. Мощность бури будет такой же - около 4 баллов.

В периоды магнитных бурь абсолютно все могут  чувствовать разные недомогания. Даже здоровые люди способны ощутить изменения в работе своего организма. Это зависит от мощности колебаний.

Метеозависимые в первую очередь жалуются на сильные головные боли, снять которые привычные лекарства не в состоянии. Когда магнитная буря длится долго, то и головные боли становятся изматывающими, способными перерасти в мигрени. Это тяжелое состояние, не поддающееся быстрому облегчению. Если у вас сильно и подолгу болит голова в периоды магнитных бурь, вам следует обратиться к невропатологу и определиться с лечением такого состояния.

Часто первыми на магнитные бури реагируют самые мелкие сосуды - капилляры. Они приходят в тонус. из-за чего крови к тканям поступает меньше, чем обычно. Может развиться кислородное голодание в организме.

Чтобы избегать таких состояний, рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, гулять вдали от промышленных объектов и дорог. Хорошей тренировкой для сосудов станет контрастный душ по утрам, а расслабиться вечером поможет теплая ванна.

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метеозависимостьмагнитная буря. прогноз магнитных бурь
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