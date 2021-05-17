Губернатор поручил оперативно оказать финансовую помощь Новосибирску в строительстве станции метро «Спортивная»
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Губернатор поручил оперативно оказать финансовую помощь Новосибирску в строительстве станции метро «Спортивная»

1:22:465/17/2021Фото: pixabay.com
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Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы финансирования строительства новой ледовой арены и станции метро «Спортивная» в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.


«На прошлой неделе Александр Дмитриевич Жуков сообщил о решении бюджетной комиссии о выделении из резервного фонда Правительства РФ 865 миллионов рублей на замещение наших средств в затратах на строительство ледового дворца. Это соответствует просьбе, которую я высказывал на встрече с Председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным. Второй транш этих средств мы ожидаем в 2022 году – необходимо проконтролировать, чтобы средства этого года до нас дошли как можно быстрее, и вторая часть в 2022 году была запланирована.

Мы изначально предполагали, что дополнительные средства будем использовать для того, чтобы заместить свои, областные, и помочь городу в строительстве станции метро «Спортивная». Первая партия оборудования уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу – поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии, нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

В 2021 году Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на строительство ледовой арены. Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Как ранее прокомментировал первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, комиссией принято решение о выделении Новосибирской области дополнительно 865 млн рублей на строительство ледовой арены в г. Новосибирске.

«Принято решение направить в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительно 865 млн рублей на строительство ледовой арены. В результате выделения средств планируется обеспечить уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%. С учетом уже выделенных средств общий объем финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей», – прокомментировал Александр Жуков.

Строительство многофункциональной ледовой арены ведется под контролем Правительства Новосибирской области. В настоящее время темпы строительства выросли, а работы на объекте одновременно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлических ферм перекрытия. Губернатор Андрей Травников 4 мая провёл выездное рабочее совещание на стройплощадке. В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 идёт строительство не только многофункциональной ледовой арены, но и новой станции метро «Спортивная» возле неё, пяти крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров (в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Источник: пресс-служба Правительства Новосибирской области

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