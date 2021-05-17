Новых госслужащих будут тестировать по-новому в России: необходимо качественно реализовать нацпроекты

В России стартует эксперимент по использованию базы оценочных заданий при тестировании кандидатов на замещение должностей госслужбы и зачисление в кадровый резерв. В нём примут участие четыре ведомства – Минтруд, Минэнерго, Росздравнадзор и Росреестр. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Сейчас система отбора соискателей децентрализована, и почти каждый госорган определяет перечень заданий для кандидатов самостоятельно. Эксперимент позволит сделать вывод, нужно ли стандартизировать оценочные средства.
В рамках эксперимента планируется использовать сформированную экспертами общую базу оценочных заданий. Помимо профильных вопросов, связанных с должностными обязанностями каждого кандидата, в ней сохранится базовая часть, проверяющая знание Конституции, основ госслужбы, антикоррупционного законодательства.
Эксперимент продлится до 13 августа 2021 года. Информация о должностях, доступных в рамках пилотного проекта, будет размещаться на сайтах госорганов. По итогам будет принято решение о целесообразности использования такой системы в дальнейшем.
Ожидается, что новый подход повысит качество кадровых процедур, позволит отбирать на госслужбу более подготовленных сотрудников с использованием современных информационных технологий.
Решение о пилотном проекте принято в продолжение реформы госслужбы, о которой Михаил Мишустин объявил в 2020 году. По её результатам организационная структура госорганов была приведена к единому стандарту, численность центральных аппаратов сократилась на 5%, а территориальных органов – на 10%.
Цель реформы – повысить оперативность и качество принимаемых решений для достижения национальных целей развития, утверждённых Президентом России.