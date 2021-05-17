В Бердске грабитель дерзко напал на прохожую: Сорвавшего золотую цепочку и отобравшего сумку ночью на ул. Боровой арестовали

В Бердске повторилось дерзкое ограбление: 15 мая около 23.40 неизвестный на улице Боровой открыто завладел золотой цепочкой и женской сумочкой, сообщает пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Отмечается, что пострадавшей стала 46-летняя бердчанка. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. После нападения пострадавшая написала заявление в полицию.
- 16 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Бердску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель, - говорится в сообщении Главка.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В ближайшее время суд Бердска решит, какую меру пресечения выбрать грабителю.
Напомним, аналогичное ограбление произошло вчера, 11 мая, в самом центре Бердска. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» свидетели происшествия, около 21 часа на ул. Первомайской мужчина в кепке, маске и красной ветровке напал на прохожую и забрал у нее кольцо и сережки, после чего сбежал.
Случившееся подтвердили в пресс-службе областного управления МВД, добавив что к утру 12 мая грабитель все еще не найден.
- Зарегистрировано обращение в полицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 уголовного кодекса. В данный момент человек не найден, проводится его розыск и проверка, - ответили «Курьер. Среда. Бердск» в полиции.