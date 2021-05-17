Нападение в Екатеринбурге: Мужчина зарезал троих прохожих. Подробности ЧП
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Нападение в Екатеринбурге: Мужчина зарезал троих прохожих. Подробности ЧП

4:02:185/17/2021Фото: скриншот видео
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Позднее в пресс-службы ГУМВД по Свердловской области сообщалось, что полицейские открыли огонь по нападавшему после того, как он попытался напасть на них с ножом.

В Екатеринбурге три человека погибли после нападения мужчины с ножом


Сегодня, 17 мая, в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих. В в результате инцидента погибли три человека, пишет E1.RU со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что были слышны звуки выстрелов рядом с Железнодорожным вокзалом.



В СУСК РФ по Свердловской области подтвердили сведения о трех погибших, но уточнили, что инцидент произошел на почве распития спиртного.

- В Екатеринбурге следователи СКР работают на месте происшествия, где в результате конфликта на почве распития спиртного, по имеющимся данным, были убиты три человека, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СУСК по региону. Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя регионального следственного управления СК РФ.

Позднее в пресс-службы ГУМВД по Свердловской области сообщалось, что полицейские открыли огонь по нападавшему после того, как он попытался напасть на них с ножом.

- Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медомощи, - начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.


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