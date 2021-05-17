Когда отключат горячую воду во всем Микрорайоне Бердска: Директор КБУ Анатолий Пронюшкин назвал дату в мае 2021
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Когда отключат горячую воду во всем Микрорайоне Бердска: Директор КБУ Анатолий Пронюшкин назвал дату в мае 2021

3:55:515/17/2021Фото: pixabay
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Предполагается, что эти работы будут проводится на протяжении двух недель.

Горячая вода появилась в домах на неделю раньше в Бердске
Горячей воды не будет

Когда отключат горячую воду в многоэтажных домах Бердска, стало известно. КБУ Бердска назад дату начала проведения гидравлических испытаний сегодня, 17 мая. Так, испытания теплосетей котельной "Новая" стартуют с 24 мая. Предполагается, что эти работы будут проводится на протяжении двух недель, до 7 июня 2021. Уточнятся, что с этой даты горячей воды не будет во всем Микрорайоне Бердска.

Новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин отметил, что горячая вода может быть подана раньше заявленного срока. Это зависит от того, насколько прочны теплосети от котельной "Новой".

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", теплотрассы от котельных «Вега» и ТГК-1 провели за четыре дня. На сегодняшний день сотрудники Комбината бытовых услуг ремонтируют выявленные в ходе испытаний дефекты.

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