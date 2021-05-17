Более 35 млн рублей направят в Новосибирской области на приобретение санаторно-курортных путевок для ветеранов труда
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Более 35 млн рублей направят в Новосибирской области на приобретение санаторно-курортных путевок для ветеранов труда

4:14:015/17/2021Фото: pixabay.com
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По данным регионального министерства труда и социального развития в 2021 году планируется оздоровить порядка 1500 региональных льготников.

Более 35 млн рублей направят в Новосибирской области на приобретение санаторно-курортных путевок для ветеранов труда

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, 1497 путевок на санаторно-курортное лечение закупят в Новосибирской области для ветеранов труда. Бюджет данной статьи расходов в текущем году составляет 35 637 610 рублей.

Жители региона, имеющие звание ветерана труда, за путевками на санаторно-курортное лечение могут обращаться с заявлением в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Перечень центров социальной поддержки населения размещен на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Продолжительность курса санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет средств областного бюджета Новосибирской области, составляет 14 календарных дней. Путевки предоставляются бесплатно.

Путевки приобретаются региональным министерством труда и социального развития в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области». К льготной категории граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение, относятся неработающие ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области, ветераны войны.

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства 8-800-100-0082.

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

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