Как майская погода повлияет на посадки в огороде в мае 2021 года? Будут ли заморозки в Сибири и Москве

Во второй половине мая дачники во многих регионах уже активно приступают к высадке рассады в теплицы и грунт, ведут посевные работы и кое-где уже посадили картофель.
В Сибири стоит погода теплее, чем обычно, на несколько градусов. Ранний прогрев воздуха и почвы благоприятен для посадок, но не будет ли заморозков, которые могут погубить все труды огородников и садоводов?
Так, в Сибири ожидается похолодание и дожди, которые продлятся практически до конца мая. Завтра, 18 мая обещают последний теплый денек. Затем по прогнозам синоптиков ожидается вторжение в атмосферный фронт холодных воздушных масс с Таймыра и Севера Западной Сибири.
Днем 18 мая ожидается прогревание воздуха до +26...+31 градуса, ночью +14...+16 градусов.
Уже в среду похолодает до +13...+15 градусов днем, ночью на четверг возможны местами заморозки до -1 градуса. Начнутся дожди.
В пятницу вновь начнет теплеть до +18, ночью до +3. В субботу воздух прогреется днем до +18, ночью все также +3, в воскресенье 23 мая днем можно ждать +27 градусов, ночью +11.
В Москве тоже завтрашний вторник 18 мая будет очень жаркий и ясный день - днем +27, ночью +17 градусов, но в среду начнутся дожди с грозами на двое суток, температура начнет понижаться. Будет +24, ночью +17градусов.
В четверг температура составит +20, ночью +14 градусов.
Пятница станет самым холодным днем на этой неделе - ожидается +14, ночью +11 градусов, в субботу ночная температура еще опустится до +10 градусов, но днем начнет повышаться - будет +16 градусов. Дожди в субботу прекратятся.
В воскресенье 23 мая ожидается днем +20, ночью +7.