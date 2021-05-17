Как майская погода повлияет на посадки в огороде в мае 2021 года? Будут ли заморозки в Сибири и Москве
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Как майская погода повлияет на посадки в огороде в мае 2021 года? Будут ли заморозки в Сибири и Москве

6:20:545/17/2021Фото: Flickr
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В Сибири стоит погода теплее, чем обычно, на несколько градусов. Ранний прогрев воздуха и почвы благоприятен для посадок, но не будет ли заморозков, которые могут погубить все труды огородников и садоводов?

весна, дождь
Конец весны для многих регионов будет дождливым и неприветливым

Во второй половине мая дачники во многих регионах уже активно приступают к высадке рассады в теплицы и грунт, ведут посевные работы и кое-где уже посадили картофель.

В Сибири стоит погода теплее, чем обычно, на несколько градусов. Ранний прогрев воздуха и почвы благоприятен для посадок, но не будет ли заморозков, которые могут погубить все труды огородников и садоводов?

Так, в Сибири ожидается похолодание и дожди, которые продлятся практически до конца мая. Завтра, 18 мая обещают последний теплый денек. Затем по прогнозам синоптиков ожидается вторжение в атмосферный фронт холодных воздушных масс с Таймыра и Севера Западной Сибири.

Днем 18 мая ожидается прогревание воздуха до +26...+31 градуса, ночью +14...+16 градусов.

Уже в среду похолодает до +13...+15 градусов днем, ночью на четверг возможны местами заморозки до -1 градуса. Начнутся дожди.

В пятницу вновь начнет теплеть до +18, ночью до +3. В субботу воздух прогреется днем до +18, ночью все также +3, в воскресенье 23 мая днем можно  ждать +27 градусов, ночью +11.

В Москве тоже завтрашний вторник 18 мая будет очень жаркий и ясный день - днем +27, ночью +17 градусов, но в среду начнутся дожди с грозами на двое суток, температура начнет понижаться. Будет +24, ночью +17градусов.

В четверг температура составит +20, ночью +14 градусов.

Пятница станет самым холодным днем на этой неделе - ожидается +14, ночью +11 градусов, в субботу ночная температура еще опустится до +10 градусов, но днем начнет повышаться - будет +16 градусов. Дожди в субботу прекратятся.

В воскресенье 23 мая ожидается днем +20, ночью +7.

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