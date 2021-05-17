Владельцам акций OR Group не заплатят дивиденды за 2020 год

Совет директоров OR Group (бывшая группа компаний «Обувь России») дал рекомендацию акционерам не выплачивать дивиденды за 2020 год. Решение будет принято после 18 июня, до этой даты будут приниматься бюллетени по голосованию. До 24 мая будет принято решение о списке лиц, имеющих право участвовать в собрании.
В выпущенном документе говорится о том, что за 2020 год прибыль компании сократилась в три раза, в то же время для выплаты дивидендов берется 20% чистой прибыли, которой не получили по итогам прошлого года. В 2018 году на каждую акцию пришлось по 2,36 рублей дивидендов. За 2019 год также не было начислений для акционеров из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, к выплатам планировали вернуться в 2021.
В сообщении также говорится о том, что на предстоящем собрании будет утвержден годовой отчет и избран совет директоров.
OR Group была основана в 2003 году в Новосибирске, где работает площадка по производству продукции, вторая находится в Бердске. 850 магазинов на территории страны продают продукцию OR Group. Основной акционер - глава компании Антон Титов - он владеет 50% ПАО «ОР», пишет Интерфакс.