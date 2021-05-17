Как понять, что в организме высокий холестерин. Названы внешние признаки

Некоторые изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина, сообщает издание Express.
Симптомом повышенного холестерина могут быть «жировые бугорки» на лице, известные как ксантомы. Они расположены в районе век и растут в течение пары месяцев.
Еще одной деталью, указывающей на проблему, ученые считают серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой. Их называют роговичной дугой.
Названные симптомы могут также говорить о гиперхолестеринемии. Это синдром, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин.
Факторы, влияющие на повышение уровня холестерина: избыточное употреблении продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем.