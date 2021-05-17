Любовь Успенская призналась в романе с певцом Эмином Агаларовым
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Любовь Успенская призналась в романе с певцом Эмином Агаларовым

7:17:495/17/2021
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67-летняя певица, будучи в процессе развода, закрутила бурный роман с 41-летним исполнителем.

В настоящий момент Успенская разводится с Александром Плаксиным

Любовь Успенская в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ сообщила о своей связи с певцом Эмином Агаларовым. Певицу нисколько не смущает, что шоумен годится ей в сыновья.

Любовь со сцены обратилась к певцу:

-Дорогие друзья. Эмин об этом не знает. Я просто как-то случайно села на его трусики. Ты не забыл?

Артист, конечно, удивился, но отказываться от слов подруги не стал.

Напомним, сейчас Любовь Успенская в процессе развода с Александром Плаксиным. Бывшие супруги долгое время пытаются поделить нажитое имущество. Пара жила вместе с 1987 года. В браке Любовь родила дочь Татьяну.

Любовь утверждает, что она еще молода и не против насыщенной интимной жизни.

- После четырех браков я хочу встретить человека, который будет мной дорожить. Интим обязательно будет, но только после свадьбы, - сказала Успенская.

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романУспенскаяЭмин
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