Любовь Успенская призналась в романе с певцом Эмином Агаларовым

Любовь Успенская в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ сообщила о своей связи с певцом Эмином Агаларовым. Певицу нисколько не смущает, что шоумен годится ей в сыновья.
Любовь со сцены обратилась к певцу:
-Дорогие друзья. Эмин об этом не знает. Я просто как-то случайно села на его трусики. Ты не забыл?
Артист, конечно, удивился, но отказываться от слов подруги не стал.
Напомним, сейчас Любовь Успенская в процессе развода с Александром Плаксиным. Бывшие супруги долгое время пытаются поделить нажитое имущество. Пара жила вместе с 1987 года. В браке Любовь родила дочь Татьяну.
Любовь утверждает, что она еще молода и не против насыщенной интимной жизни.
- После четырех браков я хочу встретить человека, который будет мной дорожить. Интим обязательно будет, но только после свадьбы, - сказала Успенская.