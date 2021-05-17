Лунный календарь посадки рассады капусты с 17 по 31 мая 2021

Капуста растёт, наверное, во всех огородах. И это понятно - она идет и в салаты, и в первые и во вторые блюда, квасится на зиму.
Высаживать капусту в середине мая - самая благоприятная пора. Если выбрать еще правильные дни для ее высадки по лунному календарю, тогда точно у вас будет прекрасный урожай, а вилочки капусты будут крепкими и сочными.
Благоприятные дни
- 15 мая (5 -й лунный день)
- 16 мая (6 -й лунный день)
- 19 мая (9 -й лунный день)
- 20 мая (10 -й лунный день)
- 21 мая (11 -й лунный день)
- 26 мая (16 -й лунный день)
Хорошие дни
- 18 мая (8 -й лунный день)
- 25 мая (15 -й лунный день)
- 27 мая (17 -й лунный день)
- 28 мая (18 -й лунный день)
- 30 мая (20 -й лунный день)
- 31 мая (21 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 22 мая (12 -й лунный день)
- 23 мая (13 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 17 мая (7 -й лунный день)
- 24 мая (14 -й лунный день)
- 29 мая (19 -й лунный день)