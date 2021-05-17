Лунный календарь посадки рассады капусты с 17 по 31 мая 2021
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Лунный календарь посадки рассады капусты с 17 по 31 мая 2021

7:20:155/17/2021Фото: pixnio
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Высаживать капусту в середине мая - самая благоприятная пора. Если выбрать еще правильные дни для ее высадки по лунному календарю, тогда точно у вас будет прекрасный урожай

капуста
Для посадки капусты осталось немного благоприятных дней

Капуста растёт, наверное, во всех огородах. И это понятно - она идет и в салаты, и в первые и во вторые блюда, квасится на зиму.

Высаживать капусту в середине мая - самая благоприятная пора. Если выбрать еще правильные дни для ее высадки по лунному календарю, тогда точно у вас будет прекрасный урожай, а вилочки капусты будут крепкими и сочными.

Благоприятные дни


  • 15 мая (5 -й лунный день)
  • 16 мая (6 -й лунный день)
  • 19 мая (9 -й лунный день)
  • 20 мая (10 -й лунный день)
  • 21 мая (11 -й лунный день)
  • 26 мая (16 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 18 мая (8 -й лунный день)
  • 25 мая (15 -й лунный день)
  • 27 мая (17 -й лунный день)
  • 28 мая (18 -й лунный день)
  • 30 мая (20 -й лунный день)
  • 31 мая (21 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 22 мая (12 -й лунный день)
  • 23 мая (13 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 17 мая (7 -й лунный день)
  • 24 мая (14 -й лунный день)
  • 29 мая (19 -й лунный день)

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