Моряка погубила страсть к сексу: Он умер в салоне эротического массажа
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Моряка погубила страсть к сексу: Он умер в салоне эротического массажа

6:01:355/17/2021Фото: Pixabay
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36-летний гость на протяжении двух недель не выходил из салона, пил и предавался плотским утехам. Его нашли мертвым, массажистки пропали.

Ежедневный эротический массаж и алкоголь погубили мужчину

В Санкт-Петербурге 15 мая в салоне эротического массажа, который находится на территории отеля на улице Рузовской, был найден мертвый мужчина с многочисленными следами от ушибов.

Как стало известно, 36-летний моряк с 28 апреля находился в салоне, где ежедневно выпивал по 2 бутылки коньяка и предавался плотским утехам. По информации, которая стала известна РЕН ТВ, год назад данный мужчина, работавший моряком, впервые посетил салон, когда был проездом в Петербурге. Через год одна из массажисток пригласила его вернуться.

Мужчина приехал и на протяжении двух недель не выходил из заведения. Сотрудники рассказывали, что он неоднократно говорил о проблемах со здоровьем, однако "скорую" никто ни разу так и не вызвал.

В день смерти клиенту были оказаны услуги интимного характера, затем массажистки пропали. Полиция ведет поиски сбежавших девушек.

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смертьэротический массажсалон в отеле
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