10-летняя разница в возрасте между мужем и женой- нормально ли это: комментарий психолога

Люди любят следить за жизнью «звезд» - известных политических деятелей, музыкантов, певцов, спортсменов. Обычному человеку интересно, с кем они живут, встречаются, какие фильмы смотрят, где отдыхают, какие блюда предпочитают. Узнавая подробности личной жизни известных людей, человек сравнивает свою жизнь и жизнь «звезды», чему-то учится, в чем-то следует примеру, считая жизнь кумира образцом для подражания. Это касается и выбора спутника жизни.
В соцсетях набирает популярность обсуждение вопроса о возрасте вступающих в брак, в частности нормально ли, если разница в возрасте между будущими супругами составляет 10 лет. И конечно, сразу же дискутирующие приводят примеры браков российских «звезд» шоу-бизнеса, где 10 лет разницы в возрасте мужа и жены — далеко не предел.
Лере Кудрявцевой 48 лет, ее мужу Игорю Макарову — 32, Вере Брежневой — 38, а ее мужу Константину Меладзе — 56, Алла Пугачева — 71 год замужем за Максимом Галкиным — ему 43 года. Отличились и актеры: Сергей Маковецкий — 61 год женат на 79-летней Елене Демченко, 46-летняя Юлия Высоцкая замужем за Андреем Кончаловским, которому 82 года. Таких примеров можно привести очень много, с большой разницей в возрасте, 17, 19 и даже 28 лет супруги живут дружно и счастливо. А 10 лет разницы в годах рождения мужа и жены можно и не считать большой разницей.
Практически все, кто высказался по этому вопросу, считают, что «возраст любви не помеха» и «не надо слушать никого», что «важны чувства, а возраст не препятствие», что «если любите друг друга и вам хорошо вместе, разница в возрасте не помеха». Но есть и другие мнения. Девушка по имени Оксана пишет, что «разница после 50 лет будет хорошо чувствоваться, особенно когда женщина старше». Оксане сразу же возражают, что «женщины чаще стремятся следить за собой, и немало дам сохраняет фигуру и прочие прелести в сочном виде. А вот мужчины, утешая себя фразой «мужчина должен быть не страшнее обезьяны», считают себя неотразимыми, даже если на ходу разваливаются». Мария рассказала историю своей любви: «Мне 35 лет, мужу 56. Недавно родили третьего ребенка». Выводом спора в интернете стали слова Ксении: «Не надо спрашивать мнение других, надо чувствовать, что у вас в душе к человеку. Кто любит, тот на возраст не обращает внимания!». Девушку поддержал и представитель сильного пола Артем, он сказал: «Главное - это чувство между вами, а о чём там думают другие вам неважно. Чем более разницы в возрасте, тем больше драйва для обеих сторон, цените что имеете».
«Курьер. Среда. Бердск» решил проконсультироваться у психолога, нормально ли, если разница в возрасте у супругов составляет 10 лет и больше. Марина Филипенко - психолог из Бердска, разъяснила ситуацию.
- Хочу сказать, что норма в разнице возраста зависит от возрастного периода. Если ему 10, а ей 20, то это педофилия. А вот ему 20, а ей 30 лет - могут вполне друг другу соответствовать. Женщина сексуально расцветает к данному возрасту, а мужчина полон желаний новых открытий и сексуальные приключений. Сложат ли они семейную жизнь? Возможно. Все зависит от интеллектуального развития обоих. Если ему 30, а ей 40, то тут уже индивидуально, смотря кто, что хочет от отношений. Если рождение детей, то все зависит от здоровья каждого. Старение крайне индивидуально. Качество жизни улучшается, соответственно старение замедляется. На мой взгляд - 10 лет разница не велика. А вот, например, знаменитая история Набокова “Лолита" наглядно показывает психологическое нарушение главного героя. В 9 лет он был влюблен в девочку, и это было взаимно. Но на момент их встречи их разлучили. А спустя некоторое время она умерла от чахотки. У героя не завершенный гештальт. И он, будучи взрослым хочет только маленьких девочек. Поэтому если люди здоровы и не нарушают законы, счастливы друг с другом, то какая разница в разнице возраста, - рассказала Марина Олеговна. Психолог также посоветовала всем интересующимся данной темой посмотреть фильм« Мой лучший любовник» , снятый в 2005 году.