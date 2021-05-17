Детские лагеря под охрану Росгвардии приказал отдать Мишустин: Новые требования вступают в силу летом 2021

Правительство утвердило антитеррористические требования для детских лагерей. Документ опубликован на сайте кабмина 17 мая.
Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырёх раз в день. Об этом говорится в антитеррористических требованиях к местам по организации отдыха и оздоровления детей.
Все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер.
Организациям из четвёртой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. К этому списку добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, если лагерь относится к третьей категории, и контрольно-пропускные пункты, если он относится ко второй категории.
Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Помимо всех вышеназванных мер, они должны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.
Распределением лагерей по категориям займутся специальные комиссии. В их состав войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии и МЧС, эксперты в области безопасности. Такие комиссии подробно изучат территорию каждого лагеря и определят степень угрозы.
Как сказано в пояснительной записке. Этим же постановлением утверждается форма и правила ведения паспорта безопасности, который должен быть в каждом детском лагере.
Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками национальной гвардии (например, «Артек»), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Кроме того, под эти требования не попадают турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими нормативными актами, сообщили в правительстве.