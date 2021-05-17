Как вырастить хороший урожай томатов? Высадка рассады, секреты ухода и пикировка

Помидоры можно выращивать и рассадой и сеять сразу в грунт. Но в грунт можно сеять томаты только в самых теплых регионах страны, где тепло, рано начинается весна и стоит долго лето и теплая осень. Большинство регионов России такой привилегии не имеют, поэтому чаще всего помидоры выращивают рассадным способом.
Посеять семена помидоров на рассаду следует за 45-60 дней до высадки ее в грунт или теплицу.
Сеют семена помидоров в ящики, затем, когда покажется -3 настоящих листочка, рассаду нужно пикировать. Пикирование представляет собой разделение ростков рассады и высадка их в индивидуальную тару - стаканчики. Можно выбирать пластиковые стаканы, бумажные, торфяные (дорогое удовольствие, если рассады много), умельца обрезают молочные пакеты тетрапак. При пикировании немножко прищипывают корень рассады, чтобы она развивалась более правильно.
Для посадки хорошо брать почву ту, где росла крапива - она богата всеми необходимыми питательными свойствами для томатов.
За пару недель до высадки рассаду нужно начать закалять. Выносить ее на свежий воздух сначала на час, затем на дольше. За сутки до высаживания рассаду нужно вынести совсем в теплицу или на улицу - смотря куда вы ее будете высаживать.
Перед посадкой рассаду и лунки проливают теплой водой. Через час можно приступать к посадке. При высаживании помидоры следует заглублять почти до самых нижних листочков. Если рассада сильно вытянулась. можно применить горизонтальное высаживание.
Высадку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду. Обязательно в первые дни рассаду притенять, чтобы она не получила солнечных ожогов.
Поливать рассаду нужно редко, но обильно, под корень, чтобы вода уходила вся. После полива обязательно рыхлить, чтобы не образовывалось земляного наста, не дающего растениям дышать.
Через 10-12 дней помидоры нужно подкормить. Подкормку нужно выбирать в зависимости от сорта помидоров.
По мере роста помидоров. не забывайте их пасынковать и поставить подпорки для рассады и подвязать ее.