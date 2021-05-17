Мертвым нашли 22-ленего охранника СИЗО на рабочем месте
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Мертвым нашли 22-ленего охранника СИЗО на рабочем месте

8:15:575/17/2021Фото: INDIE NEWS
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Момент гибели попал на камеры видеонаблюдения. По статье о доведении до самоубийства возбуждено уголовное дело.

22-летний молодой человек свел счеты с жизнью

14 мая в казанском СИЗО-2 на рабочем месте был обнаружен мертвый охранник. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения стало ясно, что 22-летний молодой человек покончил с собой.

В 7:11 на внешнем посту охраны он свел счеты с жизнью. Рядом с погибшим лежал автомат. Предсмертной записки обнаружено не было, полиция проводит расследование, чтобы выяснить, что могло стать причиной трагического поступка.

Известно, что молодой человек был холост. По статье о доведении до самоубийства возбуждено уголовное дело. В момент трагедии младший инспектор охраны СИЗО-2 был вне корпусов, где находятся подозреваемые, пишет INDIE NEWS.

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