Мертвым нашли 22-ленего охранника СИЗО на рабочем месте

14 мая в казанском СИЗО-2 на рабочем месте был обнаружен мертвый охранник. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения стало ясно, что 22-летний молодой человек покончил с собой.
В 7:11 на внешнем посту охраны он свел счеты с жизнью. Рядом с погибшим лежал автомат. Предсмертной записки обнаружено не было, полиция проводит расследование, чтобы выяснить, что могло стать причиной трагического поступка.
Известно, что молодой человек был холост. По статье о доведении до самоубийства возбуждено уголовное дело. В момент трагедии младший инспектор охраны СИЗО-2 был вне корпусов, где находятся подозреваемые, пишет INDIE NEWS.