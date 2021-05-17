Зарезавший троих в Екатеринбурге мужчина лежит в больнице без сознания
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Зарезавший троих в Екатеринбурге мужчина лежит в больнице без сознания

7:58:315/17/2021Фото: Pixabay
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По некоторым сведениям у мужчины ножевое и огнестрельное ранения в области грудной клетки.

Задержанный в Екатеринбурге не может дать показания об убийстве трех человек

В Екатеринбурге был задержан житель Туринского района Свердловской области, который зарезал трех человек. При задержании он пытался напасть на сотрудников полиции в результате чего в него был произведен выстрел. В настоящее время гражданин 1987 года рождения находиться в медицинском учреждении без сознания.

"Он находится в 23-й больнице, без сознания, допрос провести не удается" — рассказал представитель правоохранительных органов.

По некоторым сведениям у мужчины ножевое и огнестрельное ранения в области грудной клетки. По оперативным данным, находящиеся в одной компании мужчины, в числе которых были убитые и задержанный, могли начать конфликтовать, в результате чего началась поножовщина.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и причины конфликта, пишет ТАСС.

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поножовщинавыстрелыконфликт
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