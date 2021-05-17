Зарезавший троих в Екатеринбурге мужчина лежит в больнице без сознания

В Екатеринбурге был задержан житель Туринского района Свердловской области, который зарезал трех человек. При задержании он пытался напасть на сотрудников полиции в результате чего в него был произведен выстрел. В настоящее время гражданин 1987 года рождения находиться в медицинском учреждении без сознания.
"Он находится в 23-й больнице, без сознания, допрос провести не удается" — рассказал представитель правоохранительных органов.
По некоторым сведениям у мужчины ножевое и огнестрельное ранения в области грудной клетки. По оперативным данным, находящиеся в одной компании мужчины, в числе которых были убитые и задержанный, могли начать конфликтовать, в результате чего началась поножовщина.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и причины конфликта, пишет ТАСС.