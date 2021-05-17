Осужденный за взятки от похоронщиков патологоанатом заплатит государству 1,5 млн рублей в Новосибирске
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Осужденный за взятки от похоронщиков патологоанатом заплатит государству 1,5 млн рублей в Новосибирске

9:10:065/17/2021Фото: Flickr
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С 2011 по 2019 годы бизнес доктора и похоронных служб процветал. Суд присудил преступнику заплатить 4,5 млн рублей штрафа.

Патологоанатома снова привлекут к суду

Прокурор Заельцовского района обратился с иском к Михаилу Козяеву в Калиниский районный суд. Предъявлено требование к осужденному ранее патологоанатому об уплате 1,5 миллиона рублей.

«При судебном рассмотрении уголовного дела в отношении Козяева М.А. вопрос конфискации денежных средств, полученных в качестве взятки, в порядке п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ не разрешался. В ходе уголовного разбирательства по делу денежные средства, полученные Козяевым М.А. в качестве взятки, не были обнаружены и не изымались. В настоящее время возможность конфискации предмета взятки в порядке уголовного судопроизводства утрачена», - сообщается в материалах дела.

Такие же требования были предъявлены к ООО «Похоронный дом «Некрополь», ООО «Ритуальное хозяйство», Якушину С.Б., Шимелевич С.В. и Ульевой М.Ю.

В мае 2020 года патологоанатом Михаил Козяев, руководивший отделением в ГБ №1,был осужден за взятки, выплачиваемые ему от похоронщиков, к которым он отправлял родственников умерших. С 2011 по 2019 годы бизнес доктора и похоронных служб процветал. Суд присудил преступнику заплатить 4,5 млн рублей штрафа.

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