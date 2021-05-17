Самой красивой замужней женщиной Сибири стала Евгения Долженко из Бердска
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Самой красивой замужней женщиной Сибири стала Евгения Долженко из Бердска

9:46:385/17/2021Фото: Конкурс "Достояние Сибири"
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36-летняя бухгалтер победила в конкурсе красоты "Достояние Сибири". Она - постоянная участница всевозможных конкурсов.

Красавица из Бердска выиграла конкурс "Достояние Сибири"

В финале конкурса «Достояние Сибири» - 2021 победила Евгения Долженко из Бердска.

36-летняя красавица — бухгалтер, организатор праздников, замечательная супруга и мама прекрасного сына обошла всех конкурсанток, которые с ней соревновались.

Конкурс «Достояние Сибири» проходит каждый год и в нем принимают участие женщины, которые состоялись в жизни и в профессии. В 2021 году на конкурс приехали 16 участниц, которые соревновались в мастер-классах, презентациях, конкурсах дефиле.

Евгения Долженко в 2020 году становилась победительницей конкурса «Супер мама», а в 2018 — в семейных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья».

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