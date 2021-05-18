Открытки на День пионерии 19 мая от дизайнера и ретро-поздравления на 99-ую годовщину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Открытки на День пионерии 19 мая от дизайнера и ретро-поздравления на 99-ую годовщину

5:49:315/18/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

99 лет исполняется пионерской организации в СССР. 19 мая 1922 года появились первые пионеры.

День пионерии

Галстук надевай и смело иди на парад,
День пионерии сегодня стал на старт!
Пионеры – всегда готовы ребята,
19 мая, для них важная дата!
Поздравляем! Громких барабанов и горнов звонких!
В строю отважные мальчишки и девчонки,
Пионерия – это из нашего детства привет,
Но и в наше время дарит она свет!

День пионерии

День пионерии в наших сердцах и сейчас,
Ведь это был когда-то наш звёздный час,
Походы, костры, обещания, клятвы, зоря,
Такое даже в наше время забыть нельзя!
И сегодня мы отмечаем этот славный день,
Нас клятва научила обещанья выполнять,
И на парад пойти нам будет вовсе не лень,
Хотя сейчас это многим трудно понять!

День пионерии

Всю ночь сегодня проведём мы у костра,
И вспомним, как прекрасна была та пора,
Когда на груди алый галстук развивался,
Когда был всегда готов и никогда не сдавался!
Как стремились оценку «отлично « получить,
Как любили из фонтана в парке воду пить,
Как шефствовали, как пожилым людям помогали,
А ещё! Как всем классом макулатуру собирали!

День пионерии

Кто был пионером, тот меня поймёт,
Вот мальчик дедушку через дорогу за руку ведёт,
Вот отличник помогает неучу понять,
Что нужно учиться только на «пять»!
Вот больной собачке лапку мы перемотали,
И целый день убирать листья в школе помогали,
Дружно песни пели под гитару у костра,
Пионерия! Честная и добрая была страна!

День пионерии

Источник: pozdravik

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
день пионериипоздравленияпраздникиуникальные открытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Мужчина умер под ягодицами возлюбленной
    5:23:00 5/18/2021
    Мужчина умер под ягодицами возлюбленной
    Познер предложил отменить мораторий на смертную казнь после растрела детей в гимназии №175 Казани
    5:20:44 5/18/2021
    Познер предложил отменить мораторий на смертную казнь после растрела детей в гимназии №175 Казани
    Звуковую рекламу на зданиях и сооружениях официально запретили в России
    5:19:06 5/18/2021
    Звуковую рекламу на зданиях и сооружениях официально запретили в России
    Какого числа Последний звонок в школах России в 2021 году?
    5:15:37 5/18/2021
    Какого числа Последний звонок в школах России в 2021 году?
    При каких условиях родителям вернут деньги за летний отдых детей в 2021 году, объясняем
    5:12:28 5/18/2021
    При каких условиях родителям вернут деньги за летний отдых детей в 2021 году, объясняем
    Пособие на детей из неполных семей в 5650 установили лишь на 12 месяцев - 18 мая такой закон приняла Госдума
    5:05:58 5/18/2021
    Пособие на детей из неполных семей в 5650 установили лишь на 12 месяцев - 18 мая такой закон приняла Госдума
    Путин заявил, что массовое производство четвертой вакцины от коронавируса «Спутника Лайт» запустят очень скоро
    5:00:17 5/18/2021
    Путин заявил, что массовое производство четвертой вакцины от коронавируса «Спутника Лайт» запустят очень скоро
    БердскКогда писать заявление на 10 000 и 5650 рублей на Госуслугах: 18 мая 2021 Госдума приняла закон
    5:00:00 5/18/2021
    Когда писать заявление на 10 000 и 5650 рублей на Госуслугах: 18 мая 2021 Госдума приняла закон
    Более 100 тысяч детей региона отдохнут в оздоровительных загородных и пришкольных лагерях в новом летнем сезоне
    4:43:32 5/18/2021
    Более 100 тысяч детей региона отдохнут в оздоровительных загородных и пришкольных лагерях в новом летнем сезоне
    Пьяниц в России по новым правилам увезут в медвытрезвители. Как это будет, рассказываем
    4:41:37 5/18/2021
    Пьяниц в России по новым правилам увезут в медвытрезвители. Как это будет, рассказываем