Открытки на День пионерии 19 мая от дизайнера и ретро-поздравления на 99-ую годовщину

Галстук надевай и смело иди на парад,
День пионерии сегодня стал на старт!
Пионеры – всегда готовы ребята,
19 мая, для них важная дата!
Поздравляем! Громких барабанов и горнов звонких!
В строю отважные мальчишки и девчонки,
Пионерия – это из нашего детства привет,
Но и в наше время дарит она свет!
День пионерии в наших сердцах и сейчас,
Ведь это был когда-то наш звёздный час,
Походы, костры, обещания, клятвы, зоря,
Такое даже в наше время забыть нельзя!
И сегодня мы отмечаем этот славный день,
Нас клятва научила обещанья выполнять,
И на парад пойти нам будет вовсе не лень,
Хотя сейчас это многим трудно понять!
Всю ночь сегодня проведём мы у костра,
И вспомним, как прекрасна была та пора,
Когда на груди алый галстук развивался,
Когда был всегда готов и никогда не сдавался!
Как стремились оценку «отлично « получить,
Как любили из фонтана в парке воду пить,
Как шефствовали, как пожилым людям помогали,
А ещё! Как всем классом макулатуру собирали!
Кто был пионером, тот меня поймёт,
Вот мальчик дедушку через дорогу за руку ведёт,
Вот отличник помогает неучу понять,
Что нужно учиться только на «пять»!
Вот больной собачке лапку мы перемотали,
И целый день убирать листья в школе помогали,
Дружно песни пели под гитару у костра,
Пионерия! Честная и добрая была страна!
Источник: pozdravik