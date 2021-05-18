18 мая в Бердске будет гроза: Почему сегодня срочно нужно высаживать капусту и огурцы?
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18 мая в Бердске будет гроза: Почему сегодня срочно нужно высаживать капусту и огурцы?

6:30:035/18/2021,Дмитрий ПарыгинФото: pixabay
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Температура воздуха днём +18 — +21 °C, утром от 14 градусов тепла. Малооблачно, небольшой дождь. Ожидается гроза. Ветер 2-5 м/с с порывами до 13 м/с.

Днём до 21 градуса тепла.
Днём до 21 градуса тепла.

Какой будет погода 18 мая в Бердске
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 18 мая в Бердске сохраняется высокая пожароопасность.
Температура воздуха днём +18 — +21 °C, утром от 14 градусов тепла. Малооблачно, небольшой дождь. Ожидается гроза. Ветер 2-5 м/с с порывами до 13 м/с.

Какие приметы есть на 18 мая?
18 мая — в народном календаре славян день Арины Рассадницы. Ирина Македонская была первой женщиной-великомученицей в христианстве.
В этот день традиционно происходила высадка рассады капусты на грядках, а на Новгородчине огурцов.

Высаживать рассаду необходимо рано утром, чтобы никто не увидел этого действа. И чтобы никто не сглазил, первый саженец накрывают горошком.

Если сегодня будет пасмурно и дождливо, то урожай зерновых будет отличным.

Если увидите на севере огромные облака, то быть дождю.

Девушки водили хоровод «Капустка» — один из самых распространённых игровых хороводов.

Какие ещё есть праздники 18 мая?
Международный день музеев
День Балтийского флота ВМФ России
Всемирный день вакцины против СПИДа
День памяти жертв депортации народов Крыма

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