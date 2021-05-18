18 мая - Праздник иконы «Неупиваемая чаша»: душевные поздравления для православных
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18 мая - Праздник иконы «Неупиваемая чаша»: душевные поздравления для православных

8:10:325/18/2021Фото: azbyka
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Данная икона помогает справиться со страшными недугами и алкоголизмом. Также ей молятся об избавлении других пагубных привычек.

Икона Богородицы «Неупиваемая Чаша»

Преклонись и стар, и млад пред иконою святою,
Твердь небесная стоит пред Владычицей Земною!
В честь Богородицы алтарь в церкви я украшу,
Все сегодня отмечаем праздник иконы «Неупиваемая Чаша»!
Каждый, кто сегодня помолится о душе своей,
Сможет приобщиться к Ней и стать немножечко святей!
Сердце ты навстречу людям шире открывай,
И кому ты сможешь всем ты помогай!

***

Богородица, Неупиваемою Чашею нами именуема,
Сегодня сердце каждого искренне волнуемо!
Праздник великий Нашей Общей Заступницы,
Духовной, милосердной, божественно-доброй Заступницы!
Мы к людям всем от Твоего имени с милостью взываем,
И по силам нашим немощным, как можем, помогаем!
Всели в нас уверенность и силу всех уважать,
Людей любить искренне, а всех врагов прощать!

***

Яви свое нам милосердие, Богородица Святая,
Обращаемся к Тебе поутру мая вставая!
Пред иконою, что речется «Неупиваемая Чаша!
Дай успокоения страждущим душам нашим!
Избави людей всех от пьянства и недуга,
Научи любить, прощать, конечно же, друг друга!
Вознесем молитвы все мы к Тебе и небесам,
И готовы будем к Твоим мы чудесам!

***

Даруй милость Свою, защитница, Матерь наша,
Сегодня праздник иконы «Неупиваемой Чаши»!
Помолимся вместе, попросим недугов исцеления,
И ярче, праздничней будет наше настроение!
Солнечный, погожий весенний день с утра,
Торжествуют взрослые, радуется безгрешная детвора!
Друг другу пожелаем теплоты сердец,
Милости божественной, пусть сойдет с небес!

***

Ты, Та, кто видит скорби и болезни людей,
Благослови меня и родных моих, всех людей!
В церковь пойдем к иконе «Неупиваемой Чаши» прильнем,
Страсти улягутся в сердце сегодня и ночью, и днем!
Веры, надежды, любви всем людям добра,
Ты избави всех от недуга и страшного зла!
Чашу причастия в руку Ты нам всем вручи,
Милосердными быть к друг другу, Ты научи!

Источник: azbyka.ru, pozdravik.ru

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