Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 мая 2021 в России и мире

7:40:245/18/2021Фото: pixnio
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 18 мая 2021 года.

маршмеллоу
18 мая - День маршмеллоу

• Праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»
• День рождения майского жжжжука
• День Балтийского флота ВМФ РФ
• Международный день динозавров (International Dinosaur Day)
• Международный день музеев (International Museum Day)
• День хлыстальщиков
• День памяти великомученицы Ирины Македонской
• День Розовой Пантеры (Pink Panther Day)
• Всемирный день вакцины против СПИДа (World AIDS Vaccine Day)
• День отправки электронной поздравительной открытки (Send an Electronic Greeting Card Day)
• День памяти жертв депортации народов Крыма
• Международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» (Eurovision Song Contest)
• День «Навестите своих родственников» (National Visit Your Relatives Day) - США
• День без грязной посуды (National No Dirty Dishes Day) - США
• День шоколадных тарталеток «Reese`s» (I Love Reese`s Day) - США
• День сырного суфле (National Cheese Souffle Day) - США
• День резервиста - Украина
• День флага, День университетов (Flag Day/University Day) - Гаити
• День Конституции и Государственного флага (День возрождения и единства) - Туркменистан
• День восстановления суверенитета (Somaliland Independence Day) - Сомалиленд
• День битвы при Лас-Пьедрас (Battle of Las Piedras Day) - Уругвай
• День Мулливайккала (Mullivaikkal Remembrance Day) - Шри-Ланка
• День логопеда (National Speech Pathologist Day) - США
• День маршмэллоу (National Marshmallow Day) - Австралия
• Именины у Ирины, Якова, Адриана
• Арина Рассадница (Ирина Лопатница)

Важные события

1301 новгородское войско под командованием великого князя Андрея Александровича взяло штурмом шведскую крепость Ландскрона.
1703 30 русских лодок под личным командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». Это первая в истории победа русской флотилии на Балтике, и день этот принято считать датой основания Балтийского флота России.
1704 заложен Кроншлот, форт Кронштадта.
1724 состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I.
1727 на престол Российской Империи взошёл 11-летний Пётр II.
1753 указом русской императрицы Елизаветы учреждён первый в России Дворянский заёмный банк (Указ от 23.06.1754!).
1780 Екатерина II специальным рескриптом окончательно утвердила герб Санкт-Петербурга: «В красном поле 2 серебряных якоря, положенных крестом, и на них золотой скипетр».
1934 в советских политехнических институтах введено преподавание истории и географии.
1935 разбился самый большой советский самолёт «Максим Горький», 49 человек погибли.
1958 на 11 Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли».
1967 Юрий Андропов назначен председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.
1972 катастрофа Ан-10 под Харьковом, погибли 122 человека, в том числе известный советский пародист Виктор Чистяков.
1973 катастрофа Ту-104 под Читой, погиб 81 человек.
1985 в газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость – норма жизни».
1991 запуск советского космического корабля Союз ТМ-12 к орбитальной станции «Мир»; в экипаже первая английская женщина-космонавт Хелен Шарман.
2001 началась техническая часть операции по подъёму АПЛ «Курск».
2005 футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграл Кубок УЕФА.
2005 с конвейера сошёл первый автомобиль Лада «Калина».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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