Какой сегодня церковный праздник 18 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 18 маяВеликомученицы Ирины Македонской
Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
Народные праздники
Арина Капустница (Рассадница)
Этот народный праздник посвящен памяти великой мученицы Ирины Македонской.
На Руси в этот день высаживали рассаду капусты и огурцов. Этой работой занимались исключительно женщины. Чтобы получить хороший урожай, первое посаженное растение накрывали горшком, а затем белой скатертью. По периметру участка сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу. Вечером девушки водили хороводы и читали специальные заговоры на хороший урожай.
Большие облака, которые плывут на север сулят дождь.
Сегодня женщинам запрещается приступать к посадкам, если они ели хлеб перед этим. Мужчинам запрещено приходить в огороды.
Запрещается сегодня переступать поваленные деревья около огорода. Нельзя есть капусту и огурцы.
Приметы
- Крупные облака движутся с юга на север – к дождю.
- Если гусь обмывается в сухом месте – будет холодать, а если в воде – теплеть.
- Дождь шел монотонно, с небольшими перерывами во времени – к плохой погоде.
- Изобилие хвоща в полях – к хорошему урожаю овса.
- Рассада много воды пьет – покос сухим будет, если воду не вбирает – мокрым.
Источник: my-calend