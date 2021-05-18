По белой заколке узнали дочь Алису родители в классе 8А гимназии №175 Казани: Кем мечтали стать погибшие ученики в стрельбе 11 мая 2021

Прошла неделя с трагедии в гимназии №175, когда бывший её ученик – 19-летний Ильназ Галявиев – начал там стрельбу. За восемь минут он перевернул жизни нескольких десятков людей. Свободная медиаплатформа «Пруфы» поговорила с родителями погибших.
– Моя Алиса была папиной дочкой. Я так сильно ее любил… Она после школы мечтала поступить в мединститут, работать косметологом. Она так красиво рисовала…, - рассказывает отец одной из погибших Раиль Гарифуллин.
Родителей не пустили в морг. Только показали фотографию, на которой четыре убитых ребенка лежат в луже крови. Они узнали дочь по белой заколке на волосах и по белой блузке.
Алиса – единственный ребенок семьи семья Гарифуллиных. Мать Аниса родила ее в 31 год. Бабушка после рождения внучки, будто предчувствуя, сказала: - Всегда будь рядом с Алисой, никогда ее не оставляй. Даже в магазин бери с собой. Аниса, если с ней что-то случится, ты себе этого не простишь и не переживешь.
Ежедневно родители провожали и встречали девочку со школы, что даже вызывало насмешки одноклассников. Но такая сложилась традиция. Тот день не стал исключением.
– Мы всегда так делали. Жена встречала ее напротив школы, – говорит Раиль.
Проводив дочь до школы, Раиль поехал на работу, Аниса пошла домой. В 9:15 женщина услышала на улице грохот. Она позвонила сестре Насиме, которая живет напротив школы, и попросила посмотреть, что там происходит. Та сказала, что детей выводят из школы, все бегут.
– Нам сказали, что детей увезли в РКБ. Там в списке было 18 детей, потом еще 8 прибавилось. Позже сказали, что в больнице №7 еще семеро находятся. Но нигде нашей дочки не было. В это время она лежала в школе, уже давно была мертва. Нас обманывали. Пусть сказали бы горькую, но правду, - рассказывает отец.
– Нас в морг не впустили. При этом сказали оформлять свидетельство о смерти. Я спрашиваю, зачем, если мы не знаем еще, где наша дочь. Может, она еще жива? Муж поехал в больницу. Я побежала домой с мыслями что-то сделать с собой. А у меня дома родственники сидят. Зачем они помешали? - рыдает Аниса.
Уже ближе к 17:00 родителям сообщили, что Алиса мертва и показали фотографию, сделанную в кабинете, где у 8 А класса проходил урок татарского языка.
В этот день погибла и подруга Алисы - Зульфия. Еще одна из подруг осталась жива.
– Я спрашивала у нее, почему дочка лежит перед партой, а не за ней, как в остальных классах. Она говорит, что в их классе оповещение не сработало. Услышав шум, дети и учитель сначала вышли в коридор, думая, что это эвакуация. Их классный руководитель Диляра Ахмадулловна Галиуллина, возможно, не успела закрыть дверь и потому стрелок ворвался к ним. А моя дочь всегда за первой партой сидела… Я думаю, что все это из-за халатности ее и директора Амины Валеевой. Вот другой учитель, Роман Львович Гузенфельд, успел закрыться, а еще поставил парты и спиной их держал. Если бы в классе нашей дочери работало бы оповещение и был бы другой учитель…, - подчеркивает Аниса.
Отец ребенка утверждает, что из-за неисправного оповещения с 1 сентября до детей этого класса последними доходила передаваемая информация.
– И на этот раз тоже в последнюю секунду узнали о ЧП. И то – не от директора школы, а от соседнего класса через закрытую дверь. Это вина классного руководителя и директора: зная, что не работает оповещатель, они не должны были принимать класс. Думали, что директор после этой трагедии покинет свою должность, но нет. Как у нее совести хватает тут ходить? Я видел ее сейчас, она была в слезах. Я сказал ей: «Зачем плачете? Вы как будто тут кого-то потеряли». Это второй Беслан. Но в разница в том, что в Беслане шла война, а в Казани – мирное время, - заключил Раиль.
Во время пандемии в школе отказались от профессиональной охраны, так как стоимость увеличилась с 40 до 47 тысяч рублей. Но Аниса рассказывает, что она лично сталкивалась с охранником, когда приходила в школу. Она уверена, что в момент прихода Галявиева на вахте попросту никого не оказалось.
Однако директор Амина Валеева уверяет, что тревожная кнопка была нажата на вахте и голосовые оповещатели сработали сразу после первых выстрелов – была дана команда закрыть все двери и забаррикадироваться, разместить детей как можно ниже. Она утверждает, что педагогический коллектив приложил все усилия для спасения жизни учеников.
– По телевизору показывают, что будто бы директор по коридору бегала и по громкоговорителю кричала. Если она там бегала, то почему в нее не стреляли, почему ее не убили? Почему моего ребенка убили? В чем она виновата? Как мне жить? Один-единственный ребенок. В ванну зайду – ее вещи. В комнате – ее игрушки, ее одежда. Моя 15-летняя дочь лежит под землей, как мне жить?! Что я с их миллионами буду делать? Я бы все отдала ради дочери, —говорит безутешная мать.
Могила Алисы утопает в цветах. Она похоронена на окраине кладбища, возле зеленого луга.
Одноклассник Алисы успел отправить сообщение матери, Алине Зариповой, которая находилась в классе напротив. Амир писал маме, что ему становится плохо. Мать молилась за сына и успокаивала своих учеников. Но мальчик погиб.
Амира похоронили в родном селе в Высокогорском районе. Ему было 15 лет, и он мечтал стать программистом.
Его тезку похоронили на мусульманском кладбище в Самосырово вместе с одноклассниками Ильзией и Дамиром. Ильзия и Амир – двоюродные брат с сестрой.
– Я лично в тот день привез сына в школу, а забрал его оттуда уже мертвым, - говорит Фаниль, отец Амира.
Третий Амир вместе с одноклассницей Зульфией Г. похоронен в погребальном комплексе «Курган». О Зульфие друзья отзываются как о скромной девочке, которая всегда хорошо училась и умела находить общий язык со всеми. Амира товарищи называют смелым парнем, и, скорее всего, именно поэтому, он больше всех попал под обстрел.
Тем детям, которые остались в живых, предстоит долгая реабилитация.
– Дочь сидит дома, плачет и рисует все, что видела. Говорит, что не сможет больше в эту школу ходить – там слишком много крови, - рассказывает мама одной из девочек, на чьих глазах расстреляли одноклассников.
Еще один ученик, находившийся на первом этаже, видел, как его одноклассники начали кидаться в окна и получали травмы, переломы.
Ребенок одной из плачущих возле мемориала женщин не пострадал, но огнестрельное ранение получил сын подруги. За его жизнь борются врачи.
– Он успел спрятаться за партой. Врачи говорят, что выкарабкается… Это самое большое горе, какое есть на свете. Не дай бог такое никому пережить.
12 мая похоронили двоих учителей школы №175.
Первой жертвой Галявиева стала учительница 4 «Г» класса Венера Айзатова, которая пришла в школу проверить тетради учеников. По роковой случайности оказалась в коридоре: услышала звуки выстрела, вышла из класса и ее настигла пуля.
– То, что произошло, описать невозможно, вписать в нормальную человеческую логику невозможно. Простите нас, Венера Султангареевна, - сказал на похоронах министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.
На похоронах было огромное количество людей. И все они утверждали, что погибшая была человеком с большой буквы и чутким педагогом. По словам ее родственницы, женщина жила школой, учениками.
Защищая учеников, погибла молодая учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Её называли ангелом-хранителем детей. Девушка всегда решала проблемы учеников, вставала на защиту перед другими учителями. А в день трагедии она своим телом закрыла ребенка. Перед смертью, оттолкнув от стрелка ученика, она окинула взглядом класс, сказала «прощайтесь» и пуля попала ей в голову.
– У Эльвиры были большие перспективы. Она заняла второе место в конкурсе «Учитель года». Ее готовили ко всероссийскому этапу. Очень любила детей, и дети ее любили. О ней говорят, что она была как ангел. Трагедия произошла из-за воспитания. В школах зачастую преподают только предметы, а воспитанием детей мало кто занимается, - рассказывает дядя погибшей Талгат Гумеров.
Близкие Эльвиры считаю, что трагедии можно было бы избежать, если в школе должным образом организовали охрану. Они уверены, что на эти цели должны выделять бюджетные деньги, а не проводить сбор с родителей.