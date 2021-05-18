Вице-мэр Бердска Владимир Захаров назвал дату открытия новой баньки с буфетом и ожидальной по ул. Комсомольской
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Вице-мэр Бердска Владимир Захаров назвал дату открытия новой баньки с буфетом и ожидальной по ул. Комсомольской

12:09:555/18/2021Фото: Дмитрия Парыгина
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На сегодняшний день строительство городской бани подходит к концу. Сам объект уже сдан в эксплуатацию.

Новая баня скоро откроется
Новая баня скоро откроется

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал, когда закончится строительство бани по ул. Комсомольской в Бердске.

- На сегодняшний день строительство городской бани подходит к концу. Сам объект уже сдан в эксплуатацию. Идет благоустройство территории, - заявил Владимир Николаевич 18 мая.

Уже совсем скоро завершатся работы по укладке тротуара вдоль дома Комсомольская, 5 в сторону Первомайской. Работы по благоустройству будут проходить 2 недели, а в течении трех последующих дней подрядная организация восстановит благоустройство. Планируется закатать в асфальт прилегающую территории и построить водоотведение возле дома №5 на улице Комсомольской на месте скопления воды.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", строительством общественной бани вместо снесенной на ул. Комсомольской в Бердске занялась компания, приближенная к крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. 9 сентября 2020 года состоялся аукцион по поиску подрядчика на стройку. Победителем оказалось ООО «Квартал-с», предложившее наименьшую сумму.

Изначально бердская власть, объявляя аукцион, готова была заплатить 21 260 635 рублей строителю из средств городского бюджета. «Квартал-с» предложил 21 048 029 рублей. Второй участник торгов — бердская компания «РСУ-Сибирь», которая летом 2020 года проводила реконструкцию городского парка, - на 100 000 больше.

Администрация заказала вполне конкретную баню второго разряда на 30 персон «для нужд муниципального образования город Бердск в целях удовлетворения потребностей граждан в получении индивидуальных санитарно-гигиенических и оздоровительных процедур». И установила определенные условия.

В здании должны быть размещены: вестибюль с тамбуром и гардеробом, касса, буфет, кабинет администрации, ожидальная, раздевальная, мыльная с душевыми, парильная, помещение персонала, бельевая, санузлы для посетителей и персонала, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая, узел ввода, ИТП. Выход на чердак и кровлю – по приставной лестнице.

Наружная отделка стен – кладка из облицовочного кирпича с расшивкой швов. Для цоколя предусмотрена камневидная штукатурка, отделка керамической плитки и полимерцементных, водоэмульсионных и акриловых красок, устойчивых к мытью с применением дезинфицирующих средств. Отделка парильной – деревянная рейка лиственных пород. Подвесные потолки – типа «Армстронг» и из гипсокартона на металлическом каркасе. Полы – бетонные, с покрытием из керамической плитки.

Кровля – металлочерепица с заводским покрытием. Окна – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами и из алюминиевых профилей с одинарным остеклением на чердаке. Светопрозрачные конструкции тамбура – металлические, с однокамерными стеклопакетами. Наружные двери – металлические, остеклённые, утеплённые с заводским покрытием.


Парковка для автомобилей и кое-что еще

Проектными решениями предусмотрена доступность для инвалидов-колясочников территории и здания бани. На открытых стоянках запроектировано одно место для автомобиля инвалида. Крыльцо главного входа должно быть оборудовано пандусом для провоза ручной клади. Необходимо разместить оборудования в универсальной кабине санузла для всех категорий граждан, для инвалидов-колясочников обеспечить пути движения внутри здания. На крыльце главного входа необходимо построить площадку, предусмотреть ограждение, навес и водоотвод.

Посадка здания должны предусматривать отвод поверхностного стока и проезд для пожарных автомобилей. Два въезда на участок запроектированы с ул. Комсомольской. На территории предусмотрены открытые стоянки для 13 легковых автомобилей, площадка для установки мусорных контейнеров, освещение, озеленение, оборудование малыми архитектурными формами. Покрытие проездов, автостоянок и отмостки предусмотрено из асфальтобетона, тротуаров – из бетонной плитки.

Судя по аукционной документации, общая площадь одноэтажного здания бани составляет 358,7 кв. метров, площадь застройки — 425,3 квадратов.

Контракт предусматривает окончание работ по строительству бани до 25 декабря 2020 года. Гарантийный срок на использованные материалы, изделия, установленное технологическое оборудование составляет не менее 36 месяцев с даты подписания акта о приемке.

Открытие бани состоится совсем скоро
Открытие бани состоится совсем скоро

Баня находится на ул. Комсомольской

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