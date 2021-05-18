Тысячи обломков топляка прибило к причалу набережной Бердска: корабли сели на мель на пляже "Ремикс"

Крайне редкое явление зафиксировали гуляющие по набережной Бердска 17 мая. Пляж бизнесмена Александра Илющенко "Ремикс" обмелел. Вода Обского моря ушла. Корабли бизнесмена сели на мель из-за огромного количества топляка.
Старожилы Бердска отмечают, что такое происходит крайне редко. Как сообщает Верхне-Обское бассейное водное управление федерального агентства водных ресурсов, на 17 мая 2021 приток воды в Обском водохранилище составляет 4530м3/с, сброс 3320м3/с. Уровень воды на 08-00 составил средний 112,26 мБС (+13см/сутки), у плотины гидроузла 112,23 мБС, уровень воды р. Обь в г. Новосибирске составляет 93,96мБС (270см) изменение за сутки +1 см.
С 17 мая увеличены сбросы воды в нижний бьеф Новосибирского Гидроузла до 3600±100 м3/с, при этом уровень воды в реке Обь составит 300 - 310 см.