Какого числа Последний звонок в школах России в 2021 году?

Минпросвещения России традиционно опубликовал последние рекомендации для школ о проведении последних звонков и выпускных вечеров в школах России для 9-х и 11-х классов.
Так, школам рекомендовано провести последний звонок в 2021 году в пятницу 21 мая или в субботу 22 мая- в зависимости от того, сколько дней продолжается учебная неделя в школе. Последние звонки пройдут в формате очного проведения.
Выпускные вечера предложено провести 26 или 26 июня (пятница и суббота) 2021 года.
Каждая школа, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, должна сама определить наиболее благоприятные дни для проведения вышеуказанных торжеств. Рекомендовано их проведение на свежем воздухе. Запрещено привлекать посторонних лиц для проведения мероприятия.
На входе в школы должна быть проведена термометрия, должна соблюдаться социальная дистанция, рассадка должна быть зигзагообразной.
Вопрос о допущении родителей школьников каждая школа будет принимать самостоятельно, учитывая ситуацию по коронавирусу.
Помещения должны быть продезинфицированы, организаторы праздника должны соблюдать масочный режим, использовать антисептики для рук.
Учитывая "третью волну" коронавируса, о которой уже предупредила Татьяна Голикова, меры могут быть ужесточены.