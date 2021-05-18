С 15 по 20 мая нужно высаживать рассаду огурцов в теплицу из посеянных семян в апреле: что учесть

Для того, чтобы начать высадку готовой рассады огурцов в теплицу или грунт, нужно учесть несколько факторов.
Лунный календарь
Поскольку Луна оказывает свое влияние на движение соков в растениях, то те культуры, которые дают урожай над землей, нужно высаживать тогда, когда луна растущая. Это дни в этом году с 12 по 25 мая.
Готовность рассады
К моменту высадки рассаде должно быть около 30-35 дней. Ростки должны с хорошим стеблем, около 30 сантиметров и иметь как минимум четыре больших настоящих листа.
Климатические условия
Огурцы являются теплолюбивой культурой и очень плохо переносят резкое понижение температуры и заморозки. Для высадки нужна постоянная температура днем около +20...+22 градуса. Температура почвы не ниже +15 градусов.
Как высаживать?
Низкорослые сорта огурцов садите ближе к стенкам, высокорослые - к центру, чтобы они не закрывали солнце.
Заранее ростки нужно закалить. Перед высадкой саженцы следует полить, чтобы было проще извлекать рассаду из стаканчиков. Корневая система огурца очень нежная и ранимая - постарайтесь как можно меньше ее касаться и тревожить.
Сделайте лунки, на дно каждой посыпьте горсть древесной золы. Сильно заглублять рассаду не нужно. После высадки не забудьте полить высаженные ростки теплой водой.
Как ухаживать?
С началом роста не забудьте сделать подвязку плетей и своевременно их пасынковать.
Подкормку огурцы хорошо переносят как органическую, так и минеральную.
После высадки можно обработать растения от фитофтороза.
Периодически проветривайте теплицу.