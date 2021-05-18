С 15 по 20 мая нужно высаживать рассаду огурцов в теплицу из посеянных семян в апреле: что учесть
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С 15 по 20 мая нужно высаживать рассаду огурцов в теплицу из посеянных семян в апреле: что учесть

6:20:085/18/2021Фото: Flickr
0

Перед высадкой саженцы следует полить, чтобы было проще извлекать рассаду из стаканчиков. Корневая система огурца очень нежная и ранимая - постарайтесь как можно меньше ее касаться и тревожить.

рассада, огурцы
Сейчас очень благоприятный период для высаживания огурцов - растущая Луна

Для того, чтобы начать высадку готовой рассады огурцов в теплицу или грунт, нужно учесть несколько факторов.

Лунный календарь

Поскольку Луна оказывает свое влияние на движение соков в растениях, то те культуры, которые дают урожай над землей, нужно высаживать тогда, когда луна растущая. Это дни в этом году с 12 по 25 мая.

Готовность рассады

К моменту высадки рассаде должно быть около 30-35 дней. Ростки должны с хорошим стеблем, около 30 сантиметров и иметь как минимум четыре больших настоящих листа.

Климатические условия

Огурцы являются теплолюбивой культурой и очень плохо переносят резкое понижение температуры и заморозки. Для высадки нужна постоянная температура днем около +20...+22 градуса. Температура почвы не ниже +15 градусов.

Как высаживать?

Низкорослые сорта огурцов садите ближе к стенкам, высокорослые - к центру, чтобы они не закрывали солнце.

Заранее ростки нужно закалить. Перед высадкой саженцы следует полить, чтобы было проще извлекать рассаду из стаканчиков. Корневая система огурца очень нежная и ранимая - постарайтесь как можно меньше ее касаться и тревожить.

Сделайте лунки, на дно каждой посыпьте горсть древесной золы. Сильно заглублять рассаду не нужно. После высадки не забудьте полить высаженные ростки теплой водой.

Как ухаживать?

С началом роста не забудьте сделать подвязку плетей и своевременно их пасынковать.

Подкормку огурцы хорошо переносят как органическую, так и минеральную.

После высадки можно обработать растения от фитофтороза.

Периодически проветривайте теплицу.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачакак правильнорассада огурцоввысаживание огурцов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваши огурцы готовы к высадке?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С 15 по 20 мая нужно высаживать рассаду огурцов в теплицу из посеянных семян в апреле: что учесть
    6:20:08 5/18/2021
    С 15 по 20 мая нужно высаживать рассаду огурцов в теплицу из посеянных семян в апреле: что учесть
    За сбитого на смерть «пьяного» мальчика экс-полицейского отправили в колонию-поселение
    6:12:36 5/18/2021
    За сбитого на смерть «пьяного» мальчика экс-полицейского отправили в колонию-поселение
    ФСБ за «отравление» Навального отвечать не будет
    5:54:37 5/18/2021
    ФСБ за «отравление» Навального отвечать не будет
    Открытки на День пионерии 19 мая от дизайнера и ретро-поздравления на 99-ую годовщину
    5:49:31 5/18/2021
    Открытки на День пионерии 19 мая от дизайнера и ретро-поздравления на 99-ую годовщину
    Мужчина умер под ягодицами возлюбленной
    5:23:00 5/18/2021
    Мужчина умер под ягодицами возлюбленной
    Познер предложил отменить мораторий на смертную казнь после растрела детей в гимназии №175 Казани
    5:20:44 5/18/2021
    Познер предложил отменить мораторий на смертную казнь после растрела детей в гимназии №175 Казани
    Звуковую рекламу на зданиях и сооружениях официально запретили в России
    5:19:06 5/18/2021
    Звуковую рекламу на зданиях и сооружениях официально запретили в России
    Какого числа Последний звонок в школах России в 2021 году?
    5:15:37 5/18/2021
    Какого числа Последний звонок в школах России в 2021 году?
    При каких условиях родителям вернут деньги за летний отдых детей в 2021 году, объясняем
    5:12:28 5/18/2021
    При каких условиях родителям вернут деньги за летний отдых детей в 2021 году, объясняем
    Пособие на детей из неполных семей в 5650 установили лишь на 12 месяцев - 18 мая такой закон приняла Госдума
    5:05:58 5/18/2021
    Пособие на детей из неполных семей в 5650 установили лишь на 12 месяцев - 18 мая такой закон приняла Госдума