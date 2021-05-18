Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 19 по 22 мая

19 мая
День замечательно подходит для высадки рассады любых культур - помидоров, баклажан, перцев. огурцов, капусты.. Можно сеять семенами морковь и свеклу. Хорошо проводить вспашку земли, косить газон.
Благоприятны различные обработки химией.
Нельзя обрезать ветки - срезы будут долго не заживать, подкормку растений, неблагоприятен полив.
20 мая и 21 мая
День подходит для разбивания новых клумб, для посева и посадки однолетних цветов, можно садить декоративные кустарники, в том числе розы, садить клематисы, сеять газон. Благоприятна высадка георгинов.
Разрешается полоть, продергивать всходы, рыхлить землю, поливать. Проводить подкормку растений органическими и минеральными подкормками.
Не рекомендуется в эти дни проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников, пасынковать растения, проводить их прищипывание.
22 мая
Очень благоприятный день для высадки любой рассады, посадки любых культур и посева семян. Можно садить картофель, тыквы, кабачки.
Разрешена высадка любых цветов, а также плодово-ягодных деревьев и кустарников.
Можно стричь газон, рыхлить и поливать землю, проводить подкормки и вносить удобрения.