Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 19 по 22 мая
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Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 19 по 22 мая

7:20:455/18/2021Фото: pxhere
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Подробно о каждом дне фазы растущей луны - что можно и нельзя делать.

огурцы, огород, рассада
С 12 до 25 мая продолжается рост Луны

19 мая

День замечательно подходит для высадки рассады любых культур - помидоров, баклажан, перцев. огурцов, капусты.. Можно сеять семенами морковь и свеклу. Хорошо проводить вспашку земли, косить газон.

Благоприятны различные обработки химией.

Нельзя обрезать ветки - срезы будут долго не заживать, подкормку растений, неблагоприятен полив.

20 мая и 21 мая

День подходит для разбивания новых клумб, для посева и посадки однолетних цветов, можно садить декоративные кустарники, в том числе розы, садить клематисы, сеять газон. Благоприятна высадка георгинов.

Разрешается полоть, продергивать всходы, рыхлить землю, поливать. Проводить подкормку растений органическими и минеральными подкормками.

Не рекомендуется в эти дни проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников, пасынковать растения, проводить их прищипывание.

22 мая

Очень благоприятный день для высадки любой рассады, посадки любых культур и посева семян. Можно садить картофель, тыквы, кабачки.

Разрешена высадка любых цветов, а также плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Можно стричь газон, рыхлить и поливать землю, проводить подкормки и вносить удобрения.

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дачалунный календарь. что посадить
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