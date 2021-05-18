Самые неблагоприятные дни после 18 мая 2021 для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная

Завтра, 19 мая 2021 года ожидается средняя магнитная буря силой около 4 баллов. Она будет не длительной, стоит ожидать ее рано утром. К вечеру колебания магнитного поля улягутся.
Следующая буря будет такой же силы и ожидается в период с 21 по 22 мая.
Пока про предварительным прогнозам, в мае больше не будет магнитных бурь. Следующие бури можно ожидать 8 и 9 июня 2021 года.
Метеозависимым стоит не прекращать оздоровительных мер, которые должны заключаться в здоровом образе жизни.
Чаще всего возникают такие проблемы, как головная боль, головокружения, скачки артериального давления - понижение или повышение, нарушения ритма сердца (учащение пульса, замедление, аритмия), боли в суставах, общее недомогание, раздражительность, апатия.
В основном все эти расстройства можно откорректировать препаратами, если у вас есть хроническое заболевание и вам назначено лечение, либо регулировкой вашего режима дня и питания.
Из рациона стоит исключить кофе и алкоголь, тяжелую и жирную пищу, есть больше свежих овощей и фруктов.
Можно ввести в режим дня ежедневные прогулки на свежем воздухе. Они насытят ваш организм кислородом и являются хорошей кардиотренировкой.
Постарайтесь лучше выспаться и оградить себя от стрессовых ситуаций.