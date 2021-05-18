Самые неблагоприятные дни после 18 мая 2021 для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная
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Самые неблагоприятные дни после 18 мая 2021 для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная

8:20:235/18/2021Фото: pixnio
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Из рациона стоит исключить кофе и алкоголь, тяжелую и жирную пищу, есть больше свежих овощей и фруктов.

солнце
В мае осталось пережить не много неблагоприятных дней

Завтра, 19 мая 2021 года ожидается средняя магнитная буря силой около 4 баллов. Она будет не длительной, стоит ожидать ее рано утром. К вечеру колебания магнитного поля улягутся.

Следующая буря будет такой же силы и ожидается в период с 21 по 22 мая.

Пока про предварительным прогнозам, в мае больше не будет магнитных бурь. Следующие бури можно ожидать 8 и 9 июня 2021 года.

Метеозависимым стоит не прекращать оздоровительных мер, которые должны заключаться в здоровом образе жизни.

Чаще всего возникают такие проблемы, как головная боль, головокружения, скачки артериального давления - понижение или повышение, нарушения ритма сердца (учащение пульса, замедление, аритмия), боли в суставах, общее недомогание, раздражительность, апатия.

В основном все эти расстройства можно откорректировать препаратами, если у вас есть хроническое заболевание и вам назначено лечение, либо регулировкой вашего режима дня и питания.

Из рациона стоит исключить кофе и алкоголь, тяжелую и жирную пищу, есть больше свежих овощей и фруктов.

Можно ввести в режим дня ежедневные прогулки на свежем воздухе. Они насытят ваш организм кислородом и являются хорошей кардиотренировкой.

Постарайтесь лучше выспаться и оградить себя от стрессовых ситуаций.

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магнитная буряметеозависимость. прогноз
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