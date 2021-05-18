21 мая – день апостола Иоанна Богослова: когда ему молятся, кто он и что запрещено делать в дату
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21 мая – день апостола Иоанна Богослова: когда ему молятся, кто он и что запрещено делать в дату

9:20:235/18/2021Фото: Русская вера
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Категорически запрещалось работать с ядами. В этот день не обрабатывали помещения от грызунов и насекомых, не проводили обработку растений химией.

икона
Иоанн Богослов автор написанных "Откровений Иоанна Богослова"

Иоанн Богослов был любимым учеников Иисуса Христа, он больше других находился рядом со Спасителем и прожил дольше, чем все другие апостолы. Он был свидетелем очень многих событий, происходивших с Иисусом. Ему удалось стать автором творения "Откровения Иоанна Богослова".

Молитвы к святому Иоанну способны спасти от отравления, поскольку долгое время апостола пытались отравить, но зелья на него не действовали. После его смерти паломники часто видели, что их его могилы часто выходит тонкий прах, который люди собирали, чтобы впоследствии использовать его как противоядие и средство для исцеления.

Молятся Иоанну Богослову также о помощи и покровительстве в трудных делах. Можно молиться в храме или доме пред иконой святого апостола. Молитвы должны быть искренними, а в голове не должно быть злых мыслей и негатива.

Обязательно в этот день быть милосердными, помогать всякому, кто просит о помощи и творить как можно больше добрых дел.

Что запрещено в день Иоанна Богослова?

Строго запрещалось сегодня отказывать в милости нищим и в помощи просящим.

Категорически запрещалось работать с ядами. В этот день не обрабатывали помещения от грызунов и насекомых, не проводили обработку растений химией.

Если к вам сегодня зашли гости, нельзя было отпускать их без какого-либо подарка. Жадным людям и урожай не родится.

Запрещалось заниматься тяжелыми физическими работами и рукоделием- свободное время должно было быть посвящено молитве и добрым делам.

Строго запрещалось ворожить, гадать и проводить магические обряды.

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