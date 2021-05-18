Николай Чудотворец-2021: дата праздника, кого святой защищает и что запрещено делать в дату
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Николай Чудотворец-2021: дата праздника, кого святой защищает и что запрещено делать в дату

10:20:305/18/2021Фото: Православие
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К нему обращаются не только в памятные даты. При возникновении любого трудного дела можно обращаться к святому. Ни одна искренняя молитва не осталась без внимания.

икона
Святитель Николай почитается по всему миру

Православная церковь трижды в год особо почитает святого Николая Чудотворца. 22 мая, 11 августа (день рождения святого) и 19 декабря. Этот святой почитается абсолютно во всех уголках мира, не только в России. В честь Николая Чудотворца построено очень много церквей и храмов, во многих церквях хранятся его иконы.

Святитель Николай издревле почитался людьми, как невероятно добрый человек, готовый помогать каждому нуждающемуся в помощи. За всю свою жизнь он удостоился репутации очень человеколюбивого и мудрого человека. Он всегда готов был прийти на выручку, помочь, дать совет.

К нему обращаются не только в памятные даты. При возникновении любого трудного дела можно обращаться к святому. Ни одна искренняя молитва не осталась без внимания.

Особо он покровительствовал маленьким детям, морякам, путешественникам вдали от дома, обиженным, бедным и обездоленным.

Традиции

В этот день принято посетить праздничное богослужение в храме и помолиться святому.

Следуя примеру святителя в этот день принято совершать как можно больше добра. Помогать бедным, нищим и обездоленным.

Мужчинам полагалось ранним утром обойти весь свой двор.

Детям в этот день принято дарить подарки. Не обязательно какие-то значительные, клали даже просто сладости под подушку.

Обязательно в этот день следовало помириться со всеми, кого вы могли обидеть и самим простить искренне в душе ваших обидчиков.

Праздник считался веселым, поэтому вечером после всех добрых дел и благотворительности накрывали пышные столы, радовались и веселились.

Запреты

Запрещалось сегодня купаться в реках и озерах.

Молодым запрещалось рано ложиться спать - положено было гулять и веселиться.

Запрещалось отказывать в помощи кому-бы то ни было.

Не отдавали долгов и не просили денег взаймы. Не убивали пауков.

Нельзя было плотно занавешивать окна.

Запрещалось поднимать упавший на пол нож голыми руками.

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