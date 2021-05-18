Автобус с пассажирами съехал в кювет на трассе под Новосибирском. Сморите видео ЧП
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Автобус с пассажирами съехал в кювет на трассе под Новосибирском. Сморите видео ЧП

4:38:555/18/2021Фото: скриншот видео
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В Пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент - три пассажира с ушибами самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Под Новосибирском автобус с пассажирами съехал в кювет

18 мая в Новосибирском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошел на трассе между поселками Двуречье и Барышево. Автобус съехал в кювет. Видео с места происшествия появилось в группе "Инцидент Новосибирск".

- Сегодня в 13:55 водитель 1965 г.р., управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту № 170 (Речной вокзал - п. Кольцово) по неустановленной причине допустил съезд с дороги в кювет по ходу движения транспортного средства. На месте дорожно-транспортного происшествия никто из граждан, находившихся в автобусе, за медицинской помощью не обращался.

На данный момент три пассажира с ушибами самостоятельно обратились за медицинской помощью. Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент совершении ДТП водитель автобуса находился за рулем трезвым. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Главке.

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автобускюветДТП
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