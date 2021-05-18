При каких условиях родителям вернут деньги за летний отдых детей в 2021 году, объясняем

Президент России в 2021 году поручил возвращать родителям, которые купили ребенку путевку в детский лагерь, половину её стоимости. На эти цели выделят 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Кешбэк за оплаченные путёвки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Подробности по поводу условий будут приняты в ближайшее время.
Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен 13 мая на заседании Правительства.
Мишустин отметил, что новая программа поможет российским семьям, поспособствует развитию внутреннего туризма и позволит детям отдохнуть с пользой для здоровья.
Напомним, что в послании федеральному собранию президент отметил, что здоровью детей необходимо уделять повышенное внимание, а детский отдых сделать максимально доступным.