Звуковую рекламу на зданиях и сооружениях официально запретили в России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Звуковую рекламу на зданиях и сооружениях официально запретили в России

5:19:065/18/2021Фото: pixabay.com
0

Закон вступит в силу через 90 дней после того, как документ официально опубликуют.

В России запретили звуковую рекламу на зданиях и сооружениях

Сегодня, 18 мая, Госдума приняла новый закон. Он касается запрета на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.

Закон вступит в силу через 90 дней после того, как документ официально опубликуют. Стоит отметить, что инициатива закона исходила от депутатов Астраханской области. Авторы проекта говорили, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, были вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
рекламазвукзакон о тишине
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам мешает аудиореклама на жилых домах?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какого числа Последний звонок в школах России в 2021 году?
    5:15:37 5/18/2021
    Какого числа Последний звонок в школах России в 2021 году?
    При каких условиях родителям вернут деньги за летний отдых детей в 2021 году, объясняем
    5:12:28 5/18/2021
    При каких условиях родителям вернут деньги за летний отдых детей в 2021 году, объясняем
    Пособие на детей из неполных семей в 5650 установили лишь на 12 месяцев - 18 мая такой закон приняла Госдума
    5:05:58 5/18/2021
    Пособие на детей из неполных семей в 5650 установили лишь на 12 месяцев - 18 мая такой закон приняла Госдума
    Путин заявил, что массовое производство четвертой вакцины от коронавируса «Спутника Лайт» запустят очень скоро
    5:00:17 5/18/2021
    Путин заявил, что массовое производство четвертой вакцины от коронавируса «Спутника Лайт» запустят очень скоро
    БердскКогда писать заявление на 10 000 и 5650 рублей на Госуслугах: 18 мая 2021 Госдума приняла закон
    5:00:00 5/18/2021
    Когда писать заявление на 10 000 и 5650 рублей на Госуслугах: 18 мая 2021 Госдума приняла закон
    Более 100 тысяч детей региона отдохнут в оздоровительных загородных и пришкольных лагерях в новом летнем сезоне
    4:43:32 5/18/2021
    Более 100 тысяч детей региона отдохнут в оздоровительных загородных и пришкольных лагерях в новом летнем сезоне
    Пьяниц в России по новым правилам увезут в медвытрезвители. Как это будет, рассказываем
    4:41:37 5/18/2021
    Пьяниц в России по новым правилам увезут в медвытрезвители. Как это будет, рассказываем
    Автобус с пассажирами съехал в кювет на трассе под Новосибирском. Сморите видео ЧП
    4:38:55 5/18/2021
    Автобус с пассажирами съехал в кювет на трассе под Новосибирском. Сморите видео ЧП
    В Новосибирске от коронавируса умер пациент 44 лет за сутки на 18 мая
    4:24:24 5/18/2021
    В Новосибирске от коронавируса умер пациент 44 лет за сутки на 18 мая
    Можно ли работать на день празднования иконы «Неупиваемая чаша» 18 мая 2021?
    4:20:58 5/18/2021
    Можно ли работать на день празднования иконы «Неупиваемая чаша» 18 мая 2021?