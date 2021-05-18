Звуковую рекламу на зданиях и сооружениях официально запретили в России

Сегодня, 18 мая, Госдума приняла новый закон. Он касается запрета на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.
Закон вступит в силу через 90 дней после того, как документ официально опубликуют. Стоит отметить, что инициатива закона исходила от депутатов Астраханской области. Авторы проекта говорили, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, были вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.