Познер предложил отменить мораторий на смертную казнь после растрела детей в гимназии №175 Казани

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь в России. Свое мнение он высказал в эфире авторской программы «Познер» на Первом канале.
- Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория, — сказал он. Ведущий не объяснил, чем отличается новый закон от моратория, актуального на данный момент.
После трагедии в Казани 11 мая в стране стали активно обсуждать возвращение смертной казни, заметил журналист. По его мнению, подобных преступников никакие законы не останавливают.
- Для них смертная казнь абсолютно не является чем-то сдерживающим, — отметил Познер.
Телеведущий рассказал, что по статистике в странах, где смертную казнь отменили, количество серьезных преступлений уменьшилось. Он призвал осознать, что казнь человека, даже за преступление, делает людей убийцами.
- Все-таки самое тяжелое наказание — это пожизненное заключение. Подумайте сами: всю жизнь быть за решеткой и там умереть, — подытожил журналист.