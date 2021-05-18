Познер предложил отменить мораторий на смертную казнь после растрела детей в гимназии №175 Казани
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Познер предложил отменить мораторий на смертную казнь после растрела детей в гимназии №175 Казани

5:20:445/18/2021Фото: commons.wikimedia.org
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Возвращение смертной казни стало активно обсуждаться после нападения на гимназию в Казани.

Журналист призвал осознать, что казнь человека, даже за преступление, делает людей убийцами

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь в России. Свое мнение он высказал в эфире авторской программы «Познер» на Первом канале.

- Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория, — сказал он. Ведущий не объяснил, чем отличается новый закон от моратория, актуального на данный момент.

После трагедии в Казани 11 мая в стране стали активно обсуждать возвращение смертной казни, заметил журналист. По его мнению, подобных преступников никакие законы не останавливают.
- Для них смертная казнь абсолютно не является чем-то сдерживающим, — отметил Познер.

Телеведущий рассказал, что по статистике в странах, где смертную казнь отменили, количество серьезных преступлений уменьшилось. Он призвал осознать, что казнь человека, даже за преступление, делает людей убийцами.
- Все-таки самое тяжелое наказание — это пожизненное заключение. Подумайте сами: всю жизнь быть за решеткой и там умереть, — подытожил журналист.

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смертная казньмораторийПознер
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