Мужчина умер под ягодицами возлюбленной

В Кемеровской области, в Новокузнецке, пышная 45-летняя женщина решила успокоить мужа после пьяной ссоры и села на него. Через время мужчина перестал подавать признаки жизни и умер.
«Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом», — уточнили в пресс-службе СУ СК Кемеровской области.
После совместного распития алкоголя, между супругами завязалась ссора. Чтобы не вступать в перепалку с женой, мужчина лег на кровать и отвернулся. Женщина запрыгнула на него верхом, воспользовавшись беззащитностью супруга, и стала ногами удерживать его голову.
Так как вес «слабой половинки» был более ста килограмм, мужчина задохнулся под ягодицами жены. Поняв что произошло что-то ужасное, дама начала трясти супруга и сильно кричать. На шум прибежала соседка, которая и вызвала «скорую».
Против женщины было возбуждено уголовное дело, вину она полностью не признавала, однако суд приговорил ее к полутора годам исправительных работ.