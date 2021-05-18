Мужчина умер под ягодицами возлюбленной
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Мужчина умер под ягодицами возлюбленной

5:23:005/18/2021Фото: Соцсети
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Во время ссоры женщина задушила своим телом супруга. Теперь она предстанет перед судом.

Мужчина не выдержал массы тела своей жены

В Кемеровской области, в Новокузнецке, пышная 45-летняя женщина решила успокоить мужа после пьяной ссоры и села на него. Через время мужчина перестал подавать признаки жизни и умер.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом», — уточнили в пресс-службе СУ СК Кемеровской области.

После совместного распития алкоголя, между супругами завязалась ссора. Чтобы не вступать в перепалку с женой, мужчина лег на кровать и отвернулся. Женщина запрыгнула на него верхом, воспользовавшись беззащитностью супруга, и стала ногами удерживать его голову.

Так как вес «слабой половинки» был более ста килограмм, мужчина задохнулся под ягодицами жены. Поняв что произошло что-то ужасное, дама начала трясти супруга и сильно кричать. На шум прибежала соседка, которая и вызвала «скорую».

Против женщины было возбуждено уголовное дело, вину она полностью не признавала, однако суд приговорил ее к полутора годам исправительных работ.

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