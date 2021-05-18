ФСБ за «отравление» Навального отвечать не будет
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ФСБ за «отравление» Навального отвечать не будет

5:54:375/18/2021Фото: Фонтанка.ру
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Суд отклонил жалобу защиты блогера. В заседании суда ни оппозиционер, ни его адвокаты не захотели присутствовать.

Судья отклонил жалобу стороны защиты Алексея Навального

Судья Владимир Краснов отклонил жалобу защиты Алексея Навального, которая была составлена по причине отказа возбуждать дело против ФСБ по факту «отравления» блогера:

«Решение 235 гарнизонного военного суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения».

Навальный, которые в настоящее время отбывает срок в покровской колонии, отказался присутствовать на заседании суда. Также известно, что сторона его защиты тоже не явилась в суд.

Во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете. Позже его лечили в немецкой больнице, где, якобы, были обнаружены следы яда «Новичок».

Разведка США обвинила ФСБ в отравлении блогера и ввела санкции против российских организаций за «использование химического и бактериологического оружия». Сам Навальный отбывает 3,5 года лишения свободы в колонии Покрова за нарушение условий испытательного срока.

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искжалобаблогерсуд
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