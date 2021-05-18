ФСБ за «отравление» Навального отвечать не будет

Судья Владимир Краснов отклонил жалобу защиты Алексея Навального, которая была составлена по причине отказа возбуждать дело против ФСБ по факту «отравления» блогера:
«Решение 235 гарнизонного военного суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения».
Навальный, которые в настоящее время отбывает срок в покровской колонии, отказался присутствовать на заседании суда. Также известно, что сторона его защиты тоже не явилась в суд.
Во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете. Позже его лечили в немецкой больнице, где, якобы, были обнаружены следы яда «Новичок».
Разведка США обвинила ФСБ в отравлении блогера и ввела санкции против российских организаций за «использование химического и бактериологического оружия». Сам Навальный отбывает 3,5 года лишения свободы в колонии Покрова за нарушение условий испытательного срока.