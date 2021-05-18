За сбитого на смерть «пьяного» мальчика экс-полицейского отправили в колонию-поселение
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За сбитого на смерть «пьяного» мальчика экс-полицейского отправили в колонию-поселение

6:12:365/18/2021Фото: vk.com/overhear_yrchym
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Ранее по делу о смертельной аварии был осужден судмедэксперт Сергей Насонов, который выдал заключение о наличии в крови ребенка этанола.

За сбитого насмерть ребенка водитель будет сидеть в колонии поселения

Уржумский районный суд Кировской области вынес приговор по делу о ДТП, в котором 47-летний полицейский сбил ребенка. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, в результате которого погиб человек по неосторожности.

Бывший сотрудник полиции Сергей Меньшиков в июле 2019 года передвигался по селу Буйское Уржумского района на автомобиле Nissan Qashqai с превышением скорости. На улице Кирова он сбил 6-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Ребенок умер, водитель вину так и не признал.

- Вместе с тем, суд согласился с мнением государственных обвинителей прокуратуры Кировской области о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил в виде 2 лет 6 месяцев лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года, - рассказали в прокуратуре Кировской области.

По иску отца погибшего мальчика осужденный заплатит 800 тысяч рублей, отбывать наказание он будет в колонии поселения.

Ранее по делу о данном ДТП был осужден судмедэксперт Сергей Насонов, который выдал заключение о наличии в крови ребенка этанола.

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