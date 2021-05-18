За сбитого на смерть «пьяного» мальчика экс-полицейского отправили в колонию-поселение

Уржумский районный суд Кировской области вынес приговор по делу о ДТП, в котором 47-летний полицейский сбил ребенка. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, в результате которого погиб человек по неосторожности.
Бывший сотрудник полиции Сергей Меньшиков в июле 2019 года передвигался по селу Буйское Уржумского района на автомобиле Nissan Qashqai с превышением скорости. На улице Кирова он сбил 6-летнего ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Ребенок умер, водитель вину так и не признал.
- Вместе с тем, суд согласился с мнением государственных обвинителей прокуратуры Кировской области о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил в виде 2 лет 6 месяцев лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года, - рассказали в прокуратуре Кировской области.
По иску отца погибшего мальчика осужденный заплатит 800 тысяч рублей, отбывать наказание он будет в колонии поселения.
Ранее по делу о данном ДТП был осужден судмедэксперт Сергей Насонов, который выдал заключение о наличии в крови ребенка этанола.