Знаменитая Арка Дарвина развалилась на Галапагосских островах
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Знаменитая Арка Дарвина развалилась на Галапагосских островах

7:28:355/18/2021Фото: Dag Peak / Flickr
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Скалы Арки Дарвина больше нет — от эрозии достопримечательность перестала существовать.

Природные достопримечательности разрушаются от времени

На Галапагосских островах произошло обрушение популярного у дайверов символа архипелага — скалы Арки Дарвина. В результате многолетних процессов эрозии естественного происхождения произошло разрушение каменной достопримечательности.

«17 мая 2021 года поступило сообщение об обрушении Арки Дарвина <...> Это событие стало следствием естественной эрозии», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Министерства окружающей среды Эквадора.

Арка Дарвина была создана естественным образом в каменной скале. Она находится на расстоянии одного километра от острова Кулпеппер, входящего в состав архипелага.

Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся на расстоянии тысячи километров от материка. В 1935 году на территории, включающей в себя 200 островов работал Чарльз Дарвин. В результате его работы по исследованию флоры и фауны архипелага стало возможным создание знаменитой теории Дарвина об эволюции.


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