Знаменитая Арка Дарвина развалилась на Галапагосских островах

На Галапагосских островах произошло обрушение популярного у дайверов символа архипелага — скалы Арки Дарвина. В результате многолетних процессов эрозии естественного происхождения произошло разрушение каменной достопримечательности.
«17 мая 2021 года поступило сообщение об обрушении Арки Дарвина <...> Это событие стало следствием естественной эрозии», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Министерства окружающей среды Эквадора.
Арка Дарвина была создана естественным образом в каменной скале. Она находится на расстоянии одного километра от острова Кулпеппер, входящего в состав архипелага.
Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся на расстоянии тысячи километров от материка. В 1935 году на территории, включающей в себя 200 островов работал Чарльз Дарвин. В результате его работы по исследованию флоры и фауны архипелага стало возможным создание знаменитой теории Дарвина об эволюции.