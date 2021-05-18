Уволенным за поддержку Навального Кремль советует обращаться в прокуратуру
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Уволенным за поддержку Навального Кремль советует обращаться в прокуратуру

8:01:285/18/2021Фото: Wikimedia Commons
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Дмитрий Песков заявил, что все действия работодателей и работников должны соответствовать Трудовому кодексу.

Песков предложил уволенным за поддержку Навального обращаться в прокуратуру

Сотрудники метрополитена Москвы и телерадиокомпании ВГТРК, которых уволили за поддержку Алексея Навального, имеют право обратиться в прокуратуру для того, чтобы выяснить было ли в действиях руководителей организаций нарушение трудового законодательства.

Зарегистрировавшиеся на сайте в поддержку Навального сотрудники стали жертвами массовых увольнений, которые прошли в данных организациях.

"Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное - соответствие Трудовому кодексу", - сказал пресс-секретарь президента 18 мая журналистам.

После того как о действиях руководителей московского метро и телекомпании стало известно в соцсетях, выяснилось, что уволенных людей не так уж и мало.
"Если там есть нарушение Трудового кодекса, и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности", - добавил Песков.

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