Уволенным за поддержку Навального Кремль советует обращаться в прокуратуру

Сотрудники метрополитена Москвы и телерадиокомпании ВГТРК, которых уволили за поддержку Алексея Навального, имеют право обратиться в прокуратуру для того, чтобы выяснить было ли в действиях руководителей организаций нарушение трудового законодательства.
Зарегистрировавшиеся на сайте в поддержку Навального сотрудники стали жертвами массовых увольнений, которые прошли в данных организациях.
"Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное - соответствие Трудовому кодексу", - сказал пресс-секретарь президента 18 мая журналистам.
После того как о действиях руководителей московского метро и телекомпании стало известно в соцсетях, выяснилось, что уволенных людей не так уж и мало.
"Если там есть нарушение Трудового кодекса, и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности", - добавил Песков.